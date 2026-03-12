Ya se puede tramitar el Boleto Estudiantil en toda la Provincia

El gobernador Axel Kicillof, junto al Ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, anunció la ampliación del Boleto Estudiantil para el ciclo lectivo actual. Esta medida busca garantizar la permanencia escolar de miles de alumnos en todo el territorio provincial, eliminando la barrera económica del transporte público en un contexto de alta inflación. La iniciativa no solo abarca a los niveles obligatorios, sino que consolida derechos para estudiantes de centros de formación y universidades que antes quedaban fuera del esquema de gratuidad.

Detalles del alcance y presupuesto

La medida responde directamente a la pregunta de cómo sostener la educación pública en la provincia. Según datos oficiales del Ministerio de Transporte, el beneficio impacta en más de 1.000.000 de estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario y universitario. Para este año, la inversión provincial supera los $5.000 millones de pesos mensuales, destinados a subsidiar los viajes en colectivos y servicios fluviales en el Delta.

"Nuestra prioridad es que el hijo de cada trabajador pueda llegar a la escuela o a la facultad sin que el costo del pasaje sea un impedimento", afirmó Axel Kicillof durante la presentación en La Plata.

Antecedentes y requisitos del sistema

Históricamente, el acceso al boleto gratuito fue una lucha estudiantil de décadas. Desde su implementación gradual en 2016, el sistema ha sumado tecnología para agilizar el trámite. Los beneficiarios deben contar con una tarjeta SUBE registrada a su nombre y cumplir con la condición de alumno regular. El proceso de inscripción se realiza de manera 100% digital a través del portal oficial, lo que ha reducido en un 40% los tiempos de espera respecto al año anterior.

Impacto en el interior bonaerense

El despliegue de este derecho no se limita al Conurbano. En ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata y Olavarría, la implementación ha mostrado un crecimiento del 15% en la matriculación de cursos vespertinos. Las autoridades confirmaron que el beneficio otorga un total de 50 viajes mensuales para el nivel básico y 45 viajes para el nivel universitario, activos de lunes a viernes en horarios académicos.