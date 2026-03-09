YPF aumenta la nafta y recomienda a la gente cargar hoy

El incremento en la cotización del petróleo en los primeros diez días de guerra en Medio Oriente ya tuvo su impacto en los precios locales de las naftas y el gasoil. Los datos que pudieron recopilarse de la petrolera YPF, principal protagonista del mercado local, con más del 55% de participación, dejan en evidencia un impacto variable según de qué combustible se trate pero, además, el octanaje, ya que los mayores aumentos se concentran en los productos de menor demanda.



Tal como se esperaba, las compañías petroleras ya comenzaron a trasladar a los precios de sus combustibles en surtidor el impacto de la disparada del precio del barril de petróleo merced de la guerra que lanzó de manera unilateral el tándem Trump-Netanyahu en Medio Oriente.



En este contexto, los precios de los combustibles suben alrededor de 5% en la mayoría de los surtidores del país.



El gobierno de Javier Milei, en tanto, decidió utilizar a YPF (que tiene más del 50% del mercado argentino de combustibles) como ariete para morigerar el impacto de estas subas en la inflación y dispuso un esquema de "micropricing", es decir subas más seguidas pero en menor magnitud. Así ya avanzó en una suba del 2,5% en los precios de sus combustibles y se prevé que en los próximos días anuncie un nuevo aumento. El presidente de la compañía, en tanto, en un reportaje a la prensa fue categórico: "Carguen hoy"

