Hoy se cumplen tres años de Argentina Campeón del Mundo, donde Lionel Messi levantó la Copa en Qatar, y los festejos también se trasladaron a Ituzaingó.



La final contra Francia en el Estadio Lusail fue una montaña rusa que desafió cualquier lógica cardíaca.



El fútbol total de la Scaloneta en los primeros 70 minutos, el empate rutilante de Kylian Mbappé, el gol de Lionel Messi en el suplementario y la atajada milagrosa de Emiliano “Dibu” Martínez ante Kolo Muani en el minuto 123.



Esa jugada, que todavía nos hace cerrar los ojos, fue el prólogo de los penales que nos devolvieron la corona tras 36 años de espera.



Pero para los que somos de acá, el recuerdo no está solo en lo que pasaba en Doha, sino en lo que vibraba en nuestras calles.



Apenas Gonzalo Montiel cruzó ese remate final, Ituzaingó estalló. Si bien el Obelisco fue el centro del país, el alma de nuestra ciudad se mudó por completo a la Plaza 20 de Febrero.

Fue un fenómeno irrepetible. Familias enteras caminando por la Avenida Ratti, autos repletos de gente por Brandsen y una marea verde y blanca que, por un día, se fundió con el celeste y blanco de la Selección Argentina.



En la Plaza, el monumento y las veredas desaparecieron bajo una alfombra de hinchas.



Hubo abuelos llorando abrazados a desconocidos, jóvenes subidos a los semáforos y cánticos que unieron a los vecinos de Ituzaingó Norte con los del Sur en un solo grito de desahogo.

El "Muchachos" retumbó en cada rincón del Oeste, y la fuente de la plaza fue el escenario de bautismos de gloria para una generación que nunca había visto a Argentina en lo más alto.