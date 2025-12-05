A 43 años de la primera estrella del Club Atlético Ituzaingó

El Club Atlético Ituzaingó atraviesa días de enorme alegría tras el reciente ascenso a la Primera B Metropolitana. En medio de este presente histórico, la ciudad recuerda otro hito fundamental: se cumplen 43 años de la primera estrella del Verde en competiciones de AFA, aquel ascenso inolvidable del 4 de diciembre de 1982, cuando el club conquistó por primera vez su lugar en la Primera C.





Ese logro marcó un antes y un después. Miles de hinchas viajaron en camiones desde Ituzaingó hacia Merlo Norte para acompañar al equipo dirigido por Julio Nuin en la gesta que cambiaría la historia deportiva de la institución. El Verde venía de un golpe duro: la final perdida en 1981 ante Muñiz, un recuerdo que encendió el deseo de revancha y fortaleció el objetivo de ascender.





El arranque de la temporada 1982 fue una verdadera muestra de carácter. El Ituzaingó de Nuin ganó sus primeros seis partidos y se mantuvo invicto durante los primeros ocho encuentros, demostrando un nivel arrollador. A lo largo de todo el torneo regular, el Verde se impuso tanto en condición de local como de visitante, y recién cayó en la última fecha ante Leandro N. Alem, cuando ya había construido una campaña sólida e inspiradora.

Con 41 puntos, el León terminó como líder de la Zona A, superando a Liniers y a Argentino de Merlo. Los tres primeros de cada una de las dos zonas avanzaban a la Ronda Final, donde los dos mejores conseguirían el ascenso. Y allí comenzó el tramo más desafiante de la travesía.





El 6 de noviembre, en el inicio del reducido, Ituzaingó venció 1 a 0 a Deportivo Laferrere con un gol de penal de Hugo Vilchez. La alegría duró poco: en la segunda fecha, el Verde cayó 2-1 ante Defensa y Justicia, ganador de la Zona B. El revés lo obligaba a ganar para no perder terreno en la pelea.





El 20 de noviembre llegó un punto clave en la campaña. En Burzaco, contra San Martín, el arquero «Mono» Giménez atajó un penal cuando el encuentro seguía 0-0. Ocho minutos después, otra vez Vilchez convirtió el tanto del triunfo, un gol que hoy se recuerda como uno de los más valiosos de la historia del club.





El impulso continuó el 27 de noviembre. En un duelo sumamente parejo ante Liniers, Ricardo Pérez marcó el único gol del partido faltando apenas cuatro minutos. Con ese triunfo, Ituzaingó llegó a la última fecha sabiendo que un empate le alcanzaba para ascender, teniendo en cuenta que Defensa y Justicia ya se había consagrado campeón.





Pero el Verde no se conformó. Aquella tarde del 4 de diciembre de 1982, el equipo salió a buscar la victoria ante Argentino de Merlo como visitante. Y la consiguió con autoridad: Ricardo Pérez, con una definición por encima del arquero, y Juan Aloe, de cabeza, decretaron el 2 a 0 antes del descanso. El marcador no cambió y el León celebró así su primer ascenso oficial.



Detrás de aquel logro quedó una campaña impecable: 31 partidos jugados, 21 triunfos, 7 empates y solo 3 derrotas. Con 79,03% de efectividad, récords de partidos invictos y un plantel que dejó huella en la memoria colectiva, el ascenso de 1982 sigue siendo una marca imborrable para Ituzaingó. El León, que hoy vuelve a rugir tras un nuevo ascenso, revive con orgullo ese primer capítulo glorioso de su historia.