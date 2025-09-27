A Ituzaingó se le escapó el ascenso en el último minuto
En el Estadio Hugo Moyano, casa del "Camión", el León visitó al equipo de los Moyano, en Esteban Echeverría, después de haber ganado 2 a 1 en el Carlos Sacaan.
El Verde cayó frente a Camioneros por 3 a 1, y ahora va por el reducido, en busca del segundo ascenso a la Primera B Metropolitana.
En el Estadio Hugo Moyano, casa del "Camión", el León visitó al equipo de los Moyano, en Esteban Echeverría, después de haber ganado 2 a 1 en el Carlos Sacaan.
Pese a arrancar el partido en ventaja con gol de Rodrigo Soria, a los 14 minutos del primer tiempo, el "Camión" rápidamente lo dio vuelta a los pocos minutos: a los 20' Mirko Coronel empató, y luego a los 27' Nicolás Sainz, puso el 2 a 1, donde finalizó la primera parte para el local.
En la segunda mitad, Ituzaingó emparejó las acciones y fue más parejo, dado que el árbitro David Cornejo inclinó la cancha a favor del equipo sindical, y cuando parecía que el encuentro iba a los penales, Camioneros decretó el 3-1 final que lo pone como campeón del Torneo y el ascenso a la Primera B Metropolitana.
Mucha tristeza para el elenco ituzainguense que perdió la oportunidad de coronarse y ahora tendrá qie lucharla en el reducido, donde queda en semifinales a la espera de un rival.