A Ituzaingó se le escapó el ascenso en el último minuto

El Verde cayó frente a Camioneros por 3 a 1, y ahora va por el reducido, en busca del segundo ascenso a la Primera B Metropolitana.



En el Estadio Hugo Moyano, casa del "Camión", el León visitó al equipo de los Moyano, en Esteban Echeverría, después de haber ganado 2 a 1 en el Carlos Sacaan.



Pese a arrancar el partido en ventaja con gol de Rodrigo Soria, a los 14 minutos del primer tiempo, el "Camión" rápidamente lo dio vuelta a los pocos minutos: a los 20' Mirko Coronel empató, y luego a los 27' Nicolás Sainz, puso el 2 a 1, donde finalizó la primera parte para el local.



En la segunda mitad, Ituzaingó emparejó las acciones y fue más parejo, dado que el árbitro David Cornejo inclinó la cancha a favor del equipo sindical, y cuando parecía que el encuentro iba a los penales, Camioneros decretó el 3-1 final que lo pone como campeón del Torneo y el ascenso a la Primera B Metropolitana.

Mucha tristeza para el elenco ituzainguense que perdió la oportunidad de coronarse y ahora tendrá qie lucharla en el reducido, donde queda en semifinales a la espera de un rival.