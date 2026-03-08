A 50 años del golpe, organizaciones de Ituzaingó desarrollarán una "jornada por la memoria"

El pulso cultural y político de Ituzaingó suele latir con fuerza cuando se acercan fechas que marcan nuestra identidad colectiva. A medida que el calendario nos aproxima a un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, las organizaciones locales comienzan a tejer redes para garantizar que el ejercicio de la memoria no sea un acto solitario, sino una construcción comunitaria.





En este contexto, el Ateneo Néstor Kirchner de Ituzaingó ha lanzado una convocatoria abierta que busca transformar la reflexión en acción artística y colectiva. Bajo la premisa de preparar el camino hacia la movilización del próximo 24 de marzo, la organización invita a los vecinos y vecinas a participar de una "jornada por la Memoria" que promete ser un punto de encuentro para todas las generaciones.





La propuesta, difundida a través de las plataformas digitales del espacio, tiene un carácter participativo y artesanal. El encuentro está programado para este sábado 14 de marzo, a partir de las 15:00 horas, en la sede ubicada en Santos Dumont 793.

Lejos de ser un acto protocolar rígido, la jornada se plantea como un taller a cielo abierto donde los asistentes podrán: bordar pañuelos, realizar siluetas y confeccionar carteles que llevarán los nombres y rostros de los compañeros y compañeras de Ituzaingó detenidos-desaparecidos.





Este año la convocatoria tiene una carga emocional y política particular, ya que el país se encamina a conmemorar los 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar. Desde la organización subrayan la importancia de compartir recuerdos y anécdotas, entendiendo que la memoria local es el cimiento de la memoria nacional.





Nuestra ciudad no es ajena a esta historia. La construcción de los carteles que se verán en la marcha principal no es solo una tarea logística, sino un homenaje a los militantes del barrio que soñaron con un país diferente. Participar de estas jornadas previas permite que, cuando llegue el 24, la columna de Ituzaingó marche no solo con banderas, sino con el trabajo manual y el sentimiento volcado en cada pancarta.





Para quienes deseen sumarse, la invitación es abierta y gratuita. Se recomienda acercarse con mate y ganas de compartir un espacio donde la política se cruza con el afecto y el compromiso social.