Abrieron las inscripciones para estudiar música en Ituzaingó

La música vuelve a ser protagonista en Ituzaingó. Hasta el 26 de diciembre, se encuentran abiertas las inscripciones para ingresar a la Escuela Municipal de Música Popular de Ituzaingó (EMMPI), una de las instituciones culturales más queridas del distrito. Ubicada en Mansilla 893, la escuela invita a todas las vecinas y vecinos a formar parte de su comunidad educativa y comenzar a transitar una experiencia artística única.





La oferta académica incluye una amplia variedad de instrumentos y especialidades, entre las que se destacan canto, bajo, guitarra criolla y eléctrica, piano, batería, grabación y mezcla, entre otras opciones. Cada carrera está pensada para brindar una formación integral, que combina técnica instrumental, lenguaje musical, armonía, rítmica y práctica grupal, permitiendo a los y las estudiantes desarrollar su propio estilo y potenciar su talento.





La propuesta está destinada a personas mayores de 16 años con domicilio en Ituzaingó. Es importante destacar que cada aspirante podrá elegir una sola carrera para cursar, ya que la formación requiere una dedicación constante y un acompañamiento personalizado por parte de los docentes.

El proceso de preinscripción es completamente online y se realiza a través del sitio oficial del municipio: miituzaingo.gov.ar. Allí, los interesados podrán completar el formulario correspondiente y acceder a toda la información necesaria para iniciar el trámite. Además, deberán presentar el DNI y una ficha médica al momento de confirmar la inscripción presencial.





Las carreras tienen una duración de tres años y otorgan una formación sólida en música popular, con un enfoque práctico y contemporáneo que permite a los estudiantes insertarse tanto en el ámbito artístico como en la enseñanza musical. La Escuela Municipal de Música Popular se ha consolidado como un espacio de referencia local, reconocido por su calidad docente y su rol en la promoción de la cultura en el distrito.





Desde su creación, la institución ha impulsado la participación de jóvenes y adultos en proyectos musicales colectivos, fomentando la creatividad, la disciplina y el trabajo colaborativo. Además, a lo largo del año, la escuela organiza muestras, conciertos y presentaciones abiertas al público, donde los alumnos pueden mostrar lo aprendido y compartir su arte con la comunidad.





Para quienes deseen más información, pueden comunicarse al teléfono 4458-5828 o acercarse directamente a la sede ubicada en Mansilla 893, de lunes a viernes. Así, una vez más, Ituzaingó renueva su compromiso con la cultura y la educación artística, abriendo las puertas de su escuela municipal para que nuevas generaciones sigan formándose y haciendo sonar la música del Oeste.