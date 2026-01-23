Abrió en Ituzaingó un mega outlet con precios de importación
Diario La Ciudad
El importador Sebastián Kalp revoluciona la zona oeste con un mega local que ofrece productos a valor dólar y fuertes descuentos en efectivo.
A pocas cuadras de la estación de Ituzaingó y a minutos del centro de Padua, una nueva propuesta comercial ha captado la atención masiva de los vecinos: Kiranimport. Este establecimiento, que funciona bajo la modalidad de mega galpón, ofrece una experiencia de compra comparable a los mercados asiáticos, con miles de productos importados que van desde tecnología hasta bazar, todo cotizado en dólares y a precios sumamente competitivos.
Un sistema de precios dinámico
La particularidad de Kiranimport radica en su transparencia financiera. Al ingresar al predio, el cliente se encuentra con la cotización del día exhibida en carteles gigantes. Esta tasa suele ser un intermedio entre el dólar oficial y el blue; por ejemplo, con un blue a $1.485, la tienda ha llegado a cotizar a $1.450, beneficiando el poder de compra del consumidor.
Además, el local fomenta el pago al contado con una agresiva política de descuentos:
10% de descuento por pago en efectivo en cualquier compra.
12% de descuento en compras superiores a u$s500.
15% de descuento si el monto supera los u$s1.000.
Lista de precios y oportunidades
Para dimensionar el ahorro, a continuación detallamos una comparativa de los productos más buscados, con su valor en dólares y su conversión aproximada a pesos (cotización de referencia $1.450):
|Categoría
|Producto
|Precio en Dólares (u$s)
|Precio en Pesos ($)
|Electro
|Freidora de aire 5.5L
|41,31
|59.900
|Cafetera Expresso (cápsulas)
|78,98
|114.521
|Máquina algodón de azúcar
|18,48
|26.796
|Cauipe (Propia)
|Cafetera eléctrica
|11,55
|16.747
|Yogurtera
|24,40
|35.380
|Tecnología
|Proyector gamer Hy 300
|54,68
|79.286
|Visor digital con timbre
|28,92
|41.934
|Muebles
|Sillón 3 cuerpos c/ camastro
|152,48
|221.096
|Mesa de arrime nórdica
|31,44
|45.588
|Cava de vinos (8 botellas)
|103,28
|149.756
|Varios
|Mochila maternal c/ cuna
|17,14
|24.853
|Pulsera repelente mosquitos
|0,53
|768
Variedad "infinita" y logística pensada para el cliente
El catálogo es extenso y busca competir directamente con ferreterías, casas de electrodomésticos y mueblerías locales. "Es como viajar a China pero está a 45 minutos del Obelisco", comentan los clientes habituales ante la gran afluencia de público que suele generar filas en el ingreso.
Para facilitar el acceso, la empresa ofrece un servicio de traslado gratuito y continuo que conecta la estación de Padua con el local, funcionando de lunes a viernes de 9 a 17 horas.
Datos clave para visitar
Kiranimport está ubicado en Avenida Rivadavia 23124. El local abre de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13 (con extensión ocasional). Para quienes prefieren planificar, existe la opción de solicitar el catálogo completo vía WhatsApp o gestionar envíos a todo el país.