Abrió en Ituzaingó un mega outlet con precios de importación

A pocas cuadras de la estación de Ituzaingó y a minutos del centro de Padua, una nueva propuesta comercial ha captado la atención masiva de los vecinos: Kiranimport. Este establecimiento, que funciona bajo la modalidad de mega galpón, ofrece una experiencia de compra comparable a los mercados asiáticos, con miles de productos importados que van desde tecnología hasta bazar, todo cotizado en dólares y a precios sumamente competitivos.

Un sistema de precios dinámico

La particularidad de Kiranimport radica en su transparencia financiera. Al ingresar al predio, el cliente se encuentra con la cotización del día exhibida en carteles gigantes. Esta tasa suele ser un intermedio entre el dólar oficial y el blue; por ejemplo, con un blue a $1.485, la tienda ha llegado a cotizar a $1.450, beneficiando el poder de compra del consumidor.



Además, el local fomenta el pago al contado con una agresiva política de descuentos:



10% de descuento por pago en efectivo en cualquier compra.



12% de descuento en compras superiores a u$s500.



15% de descuento si el monto supera los u$s1.000.

Lista de precios y oportunidades

Para dimensionar el ahorro, a continuación detallamos una comparativa de los productos más buscados, con su valor en dólares y su conversión aproximada a pesos (cotización de referencia $1.450):





Categoría Producto Precio en Dólares (u$s) Precio en Pesos ($) Electro Freidora de aire 5.5L 41,31 59.900 Cafetera Expresso (cápsulas) 78,98 114.521 Máquina algodón de azúcar 18,48 26.796 Cauipe (Propia) Cafetera eléctrica 11,55 16.747 Yogurtera 24,40 35.380 Tecnología Proyector gamer Hy 300 54,68 79.286 Visor digital con timbre 28,92 41.934 Muebles Sillón 3 cuerpos c/ camastro 152,48 221.096 Mesa de arrime nórdica 31,44 45.588 Cava de vinos (8 botellas) 103,28 149.756 Varios Mochila maternal c/ cuna 17,14 24.853 Pulsera repelente mosquitos 0,53 768

Variedad "infinita" y logística pensada para el cliente

El catálogo es extenso y busca competir directamente con ferreterías, casas de electrodomésticos y mueblerías locales. "Es como viajar a China pero está a 45 minutos del Obelisco", comentan los clientes habituales ante la gran afluencia de público que suele generar filas en el ingreso.



Para facilitar el acceso, la empresa ofrece un servicio de traslado gratuito y continuo que conecta la estación de Padua con el local, funcionando de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

Datos clave para visitar

Kiranimport está ubicado en Avenida Rivadavia 23124. El local abre de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13 (con extensión ocasional). Para quienes prefieren planificar, existe la opción de solicitar el catálogo completo vía WhatsApp o gestionar envíos a todo el país.