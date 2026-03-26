Abrió la inscripción para las Becas Manuel Belgrano: Conocé las carreras de la UNLaM que aplican al programa

Esta semana, la Universidad Nacional de La Matanza informó que se encuentra abierta la inscripción para aplicar a las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, un programa de alcance nacional que busca impulsar determinadas disciplinas relacionadas al desarrollo económico y productivo del país.





Dicha iniciativa está destinada a jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos, proporcionándoles un incentivo económico para finalizar sus estudios de pregrado y grado en determinadas áreas clave.





Además de impulsar las carreras relacionadas a la tecnología, la ingeniería y la gestión ambiental, las Becas Manuel Belgrano apuestan a la vinculación estratégica entre las universidades públicas, el sistema tecnológico-productivo nacional y el mercado laboral.





El programa de Becas Manuel Belgrano tiene una duración de 12 meses y pueden renovarse cada año hasta un máximo de 3 años en las carreras de pregrado y de 5 años en las carreras de grado.





Dentro de las áreas alcanzadas por las becas, se encuentran: Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, Logística e Infraestructura, Agroindustria y Biotecnología, Tecnologías de la Información y Control de Sistemas, Profesorados en áreas estratégicas, Ciencias Exactas y Naturales.





¿Qué carreras de la UNLaM están contempladas en las Becas Manuel Belgrano?

Según el Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de La Matanza, las carreras que pueden aplicar a las Becas Manuel Belgrano son:





Ingeniería Civil

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Informática

Ingeniería Mecánica

Licenciatura en Gestión Ambiental

Licenciatura en Gestión de Tecnología





Los y las interesadas en aplicar a las Becas Manuel Belgrano tienen que ser estudiantes argentinos nativos o naturalizados con DNI que tengan entre 17 y 25 años, en el caso de postularse como estudiantes ingresantes, o hasta 30 años de edad, en caso de los/as estudiantes avanzados.





Hay tiempo para inscribirse a las Becas Manuel Belgrano hasta el 3 de abril. La inscripción se realiza de forma online a través del sitio oficial.