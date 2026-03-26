Abrió la inscripción para las Becas Manuel Belgrano: Conocé las carreras de la UNLaM que aplican al programa
Melina Alderete
La propuesta educativa tiene como objetivo proporcionar un incentivo económico para jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos para que realicen una carrera en determinadas disciplinas estratégicas.
Esta semana, la Universidad Nacional de La Matanza informó que se encuentra abierta la inscripción para aplicar a las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, un programa de alcance nacional que busca impulsar determinadas disciplinas relacionadas al desarrollo económico y productivo del país.
Dicha iniciativa está destinada a jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos, proporcionándoles un incentivo económico para finalizar sus estudios de pregrado y grado en determinadas áreas clave.
Además de impulsar las carreras relacionadas a la tecnología, la ingeniería y la gestión ambiental, las Becas Manuel Belgrano apuestan a la vinculación estratégica entre las universidades públicas, el sistema tecnológico-productivo nacional y el mercado laboral.
El programa de Becas Manuel Belgrano tiene una duración de 12 meses y pueden renovarse cada año hasta un máximo de 3 años en las carreras de pregrado y de 5 años en las carreras de grado.
Dentro de las áreas alcanzadas por las becas, se encuentran: Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, Logística e Infraestructura, Agroindustria y Biotecnología, Tecnologías de la Información y Control de Sistemas, Profesorados en áreas estratégicas, Ciencias Exactas y Naturales.
¿Qué carreras de la UNLaM están contempladas en las Becas Manuel Belgrano?
Según el Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de La Matanza, las carreras que pueden aplicar a las Becas Manuel Belgrano son:
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Informática
- Ingeniería Mecánica
- Licenciatura en Gestión Ambiental
- Licenciatura en Gestión de Tecnología
Los y las interesadas en aplicar a las Becas Manuel Belgrano tienen que ser estudiantes argentinos nativos o naturalizados con DNI que tengan entre 17 y 25 años, en el caso de postularse como estudiantes ingresantes, o hasta 30 años de edad, en caso de los/as estudiantes avanzados.
Hay tiempo para inscribirse a las Becas Manuel Belgrano hasta el 3 de abril. La inscripción se realiza de forma online a través del sitio oficial.