Abrió la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2026

Ya está abierta la inscripción para la 35° edición de los Juegos Bonaerenses, la principal competencia cultural y deportiva de la Provincia de Buenos Aires, que promueve la actividad física, la vida saludable, la recreación y el encuentro.



Esta propuesta reúne a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires y se desarrolla en cuatro etapas: municipal, regional, interregional y la final provincial que se realiza en la ciudad de Mar del Plata.



La convocatoria abarca más de cien disciplinas deportivas y culturales, divididas en las siguientes categorías: Juvenil, Personas con Discapacidad (PCD), Trasplantados, Adultos Mayores y Deportes Electrónicos (E-Sports).



Los interesados pueden conocer todas las disciplinas y sus reglamentos, ingresando en https://juegos.gba.gob.ar/ Aquellas personas que deseen representar a nuestra ciudad, en este certamen cultural y deportivo, pueden inscribirse a través del sistema PLENUS, clickeando en el siguiente link: http://plenus.juegos.gba.gob.ar/. La etapa de inscripción estará abierta hasta el viernes 15 de mayo.



(+) Más información y asesoramiento: Para las disciplinas deportivas, personalmente, en el Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles) o llamando al 4621-9622, de lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 horas. Para las disciplinas culturales presentándose en el Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla y Soler) o llamando al 2120-1872, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 20.