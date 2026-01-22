"Acá no te salva nadie": cayó un motochorro que le robó el celular a una joven en Ituzaingó

Una investigación de la DDI Morón permitió detener este miércoles 21 de enero a un delincuente acusado de asaltar a una joven en la vía pública bajo la modalidad "motochorro". El sospechoso fue capturado tras un allanamiento en el partido de La Matanza, donde se había ocultado tras cometer el ilícito.



El hecho que originó la investigación ocurrió el pasado 11 de enero, a diez minutos de la medianoche. La víctima, una joven de 26 años, caminaba por la calle Olazábal en sentido hacia la avenida Ratti, en Ituzaingó, cuando fue sorprendida por una motocicleta que circulaba en contramano.



Según consta en la denuncia, el delincuente subió con la moto a la vereda para cortarle el paso y la acorraló. Bajo intimidación de arma, la amenazó diciendo: "Dame todo, mirá que acá no te salva nadie".



En el asalto, el ladrón le sustrajo un morral que contenía dinero en efectivo, documentación y un teléfono iPhone 14 Pro color violeta, el cual tenía como seña particular una funda transparente con una foto de Diego Maradona.



El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Paunero al 1000, esquina Domínguez, en la localidad de Villa Madero. Allí, los detectives lograron la detención de Matías P. (24), quien quedó a disposición de la justicia acusado de robo y encubrimiento agravado con ánimo de lucro.



La causa quedó en manos de la UFI N° 2 de Ituzaingó y el Juzgado de Garantías N° 2 de Morón.