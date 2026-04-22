Acuerdan un plan integral para los colegios céntricos que promete erradicar los roedores

Tras la mesa de trabajo intersectorial realizada el pasado lunes 20 de abril, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires junto al Municipio, anunció el lanzamiento del "Plan de Cuidado y Salud Escolar" para los establecimientos del centro de Ituzaingó. La medida busca erradicar de forma definitiva la presencia de roedores en edificios compartidos por instituciones como la EP N° 1, EES N° 13 y la EET N° 1, respondiendo a la preocupación de las familias por las condiciones de habitabilidad e higiene.



El abordaje integral contó con el asesoramiento técnico de especialistas de Zoonosis, Defensa Civil y Salud, quienes diseñaron un cronograma de acciones inmediatas. "La prioridad absoluta es asegurar un entorno seguro para el desarrollo de las trayectorias educativas", afirmaron las autoridades en el comunicado oficial. El plan no solo contempla la intervención de las estructuras físicas, sino también un monitoreo preventivo a largo plazo para garantizar la seguridad de alumnos y docentes.

Cronograma de saneamiento y suspensión de clases

Para llevar a cabo las tareas de limpieza y desinfección, se ha dispuesto un calendario que incluye la interrupción de la presencialidad en días específicos:



Viernes 24 de abril (Con suspensión de clases): Se realizará un ordenamiento integral y descarte de mobiliario en desuso en todos los turnos. La tarea estará a cargo de Servicios Públicos del Municipio con la colaboración de auxiliares y docentes.



Sábado 25 de abril: Jornada de desinfección técnica a cargo del Consejo Escolar en dependencias críticas como aulas, baños, cocinas y laboratorios.



Lunes 27 de abril (Con suspensión de clases): Limpieza profunda de espacios físicos con lavandina al 10%. Para este día, se ha solicitado la colaboración especial de estudiantes de nivel superior, cooperadoras y familias que puedan aportar insumos de limpieza.

"Estamos convencidos de que, trabajando juntos y en comunidad, podemos construir un mejor entorno educativo", destaca el documento firmado por la Jefatura Distrital.

Continuidad pedagógica y monitoreo

Ante la suspensión de actividades los días viernes 24 y lunes 27, los equipos directivos confirmaron la elaboración de un plan de continuidad pedagógica para que los estudiantes no pierdan días de aprendizaje. Asimismo, se informó que, una vez finalizadas estas etapas, personal de Defensa Civil asistirá al establecimiento cada veinte días para renovar los cebos contra roedores. Según explicaron, los productos utilizados son letales para las plagas pero no tóxicos para seres humanos, por lo que estas tareas de mantenimiento no requerirán nuevas suspensiones de clases.



El Consejo Escolar formalizará además un cronograma de desinfecciones mensuales, preferentemente los días sábados, para sostener la habitabilidad del edificio de forma permanente. Los Equipos Directivos permanecen a disposición de la comunidad para recibir inquietudes adicionales.



Desde la comunidad educativa, aseguraron a La Ciudad que están conformes con el abordaje que se le ha dado al problema.