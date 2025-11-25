Agónico triunfo de Racing en Avellaneda

Con tantos de Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta (en contra) y Gastón Martirena, la “Academia” derrotó sobre la hora a River por 3 a 2, en un emocionante partido. Ahora, los dirigidos por Gustavo Costas se enfrentarán en cuartos de final ante Lanús o Tigre.



En el Estadio Presidente Perón, se disputaron por los octavos de final del Torneo Clausura, un clásico caliente entre “La Academia” y el “Millonario” en un partido que fue no apto para cardíacos.



En la primera parte, Racing pegó de entrada a los 4 minutos con un centro del lateral Gabriel Rojas que fue cabeceado al gol por el extremo Santiago Solari, y puso el 1 a 0 parcial.

River no llegó hasta los 25 minutos, con un remate lejano del delantero Sebastián Driussi y posterior disparo desde el costado izquierdo del área del volante Ignacio Fernández, que generó una doble atajada del arquero Facundo Cambeses.



A los 41 minutos, Gabriel Rojas remató un tiro libre a pocos metros del área buscando el ángulo izquierdo del arquero Franco Armani, con un tiro que se fue cerca del travesaño.



Dos minutos después, un centro bajo desde la derecha habilitó al delantero Tomás Conechny, que se desprendió por el primer palo, pero erró el cabezazo.



Racing volvió a llegar con un tiro libre directo en el tercer minuto de descuento, con un disparo desde el lado izquierdo del volante Agustín Almendra que salió seco y fue despejado por Armani, cerca de su poste derecho.



Sin embargo, en el segundo tiempo, los dirigidos por Marcelo Gallardo alcanzaron el empate en su primera llegada.



A los 17 minutos, con un buen pase filtrado del volante Giuliano Galoppo que permitió el desborde por izquierda del delantero Sebastián Driussi, puso el centro atrás y el delantero Ian Subiabre, convirtió la igualdad.



Luego un minuto después, el volante Juan Fernando Quintero controló un rechace defectuoso en el borde del área grande y remató de zurda, con un disparo que fue pegado al palo izquierdo de Cambeses, donde dio vuelta el marcador de 2-1.

El dueño de casa volvió a igualar el resultado cuando iban 28 minutos del segundo tiempo mediante un disparo del extremo Adrián Fernández que se desvió en el defensor Lucas Martínez Quarta e infló la red.

Cuando iban tres minutos de descuento del segundo tiempo, y luego de una serie de rebotes y atajadas de Armani, el defensor Gastón Martirena pudo puntear una pelota sobre la línea y selló el resultado final de 3-2 para el estallido final de los hinchas de Racing.

Con el triunfo agónico, el elenco de Gustavo Costas se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia en la que se medirá con el ganador entre Lanús y Tigre.

Mientras que River cerró otro año para el olvido con Marcelo Gallardo y ahora espera que Argentinos Juniors, Boca o Lanús ganen el torneo para aspirar a entrar en la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.