Alarma en la Selección Argentina por la lesión de Messi

El capitán argentino sufrió una lesión durante la gira de Inter Miami por Sudamérica y deberá afrontar un período de inactividad para recuperarse.



La lesión de Lionel Messi no solo altera el calendario de Inter Miami, sino que preocupa a la Selección Argentina. El “10” sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo durante el amistoso frente a Barcelona de Guayaquil.



La franquicia de Florida confirmó que Messi "no participó del entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces".



Es que, de acuerdo a los plazos estimados para este tipo de lesión muscular, el capitán argentino tendrá al menos tres semanas de recuperación, por lo que podría reaparecer hacia los primeros días de marzo.

Con todo el mundo rezando para que así sea, siempre deben tenerse en cuenta los imponderables, lo que la preocupación alcanza a todos los responsables e integrantes de la Selección Argentina, donde el rosarino no tiene reemplazo.



Como se sabe, los dirigidos por Lionel Scaloni tienen un compromiso importante previsto para el 27 de marzo: enfrentarán al combinado de España por la Finalissima que se jugará a las 15 (hora argentina) en el Estadio Lusail de Doha, en Qatar, donde Messi ganó su primera Copa del Mundo.



Si se cumplen los plazos de recuperación, volvería a estar en plenitud física durante la primera semana de marzo.



Eso le dejaría pocas semanas para retomar ritmo competitivo antes de viajar a Qatar junto al plantel albiceleste.



Pese a la inquietud inicial, todo indica que el capitán estará a disposición para ese compromiso decisivo.



La Finalissima marcará un nuevo desafío para el equipo argentino, que intentará defender el título obtenido en 2022 en Wembley frente a Italia.