Alarma en la Selección por la lesión de Lautaro Martínez

El delantero del Inter salió reemplazado del duelo ante Bodø/Glimt por la Champions League, luego de sufrir un desgarro, y generó preocupación en el plantel albiceleste.



Lautaro Martínez ha suscitado inquietud en la Selección Argentina de cara a la Copa del Mundo debido a que salió reemplazado del duelo de ayer frente al Bodø/Glimt por Champions League por una fuerte molestia.



El padecimiento físico se trataría de un desgarro luego de que el entrenador de los “nerazzurris”, Christian Chivu, declarara que se trataba de “algo grave”.



El “Toro”, delantero surgido en Racing, fue titular y disputó 60 minutos en la sorpresiva derrota del elenco italiano por 3-1 ante los noruegos, previo a ser sustituido por Marcus Thuram con signos de dolor, pero al trote, lo que hizo aparentar que la molestia no sería de gravedad.

Sin embargo, el director técnico rumano brindó declaraciones ante la prensa luego del cotejo y encendió las alarmas en el conjunto comandado por Lionel Scaloni, con la Copa del Mundo en el horizonte.



“Perdimos a Lautaro; se lesionó. Pero hay otros jugadores con problemas; los evaluaremos mañana. Es una lesión bastante grave”, exclamó el DT del Inter con muestras de preocupación en el rostro al sufrir la baja de su goleador.



Si bien todavía Martínez debe someterse a los estudios médicos correspondientes, se espera que el delantero albiceleste no sea de la partida en el duelo de vuelta contra Bodø/Glimt, el cual se llevará a cabo el próximo martes en el Estadio Giuseppe Meazza, a partir de las 17:00.



En principio, el ex Racing, según los tiempos de recuperación para este tipo de lesiones, regresaría a las canchas justo antes de que Argentina se enfrente a España por la Finalissima, duelo pactado para fines de marzo, por lo que habrá que esperar para saber si Lionel Scaloni decide contar con el goleador.