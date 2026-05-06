Alerta amarilla en el AMBA: ¿Hasta cuándo durarán las tormentas?

Durante este miércoles 6 de mayo rige en varios sitios del conurbano y CABA la alerta meteorológica nivel amarillo, un indicador que llamó la atención entre los vecinos y las vecinas de los distritos del oeste debido a la amenaza de fuertes lluvias, grandes ráfagas de viento e incluso caída de granizo que se espera en el día.





Según la información compartida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la alerta amarilla prevista para hoy contempla "tormentas fuertes, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora", en palabras de los expertos en materia meteorológica.





Algunos de los distritos del oeste ya informaron de la situación a los vecinos y las vecinas. Uno de ellos fue el Municipio de Morón, que compartió una serie de recomendaciones para los y las habitantes del partido.





Ante la noticia de la alerta amarilla vigente en el territorio, el gobierno moronense aconsejó no sacar la basura ni objetos que puedan obstruir los desagües, no refugiarse debajo de árboles y/o postes, evitar el contacto con cajas de luz o cables, retirar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento, manejar con precaución y evitar la circulación por calles inundadas para prevenir accidentes.





Asimismo, el Municipio de Morón compartió los teléfonos útiles de Defensa Civil para llamar ante cualquier emergencia: 103 / 1136235134.





El tiempo durante los próximos días

Por fuera de las tormentas y fuertes ráfagas que se esperan para el día de hoy, desde el SMN adelantaron que el jueves continuará el tiempo inestable en el AMBA, con temperaturas entre los 16 y los 20 grados, una alta probabilidad de tormentas a lo largo de buena parte del día y ráfagas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora hacia la tarde-noche.





Por último, hacia el viernes la temperatura descenderá drásticamente, ya que se espera una mínima de ocho grados y una máxima de tan solo 14. Según las predicciones, la jornada será ventosa y con chances de precitaciones a lo largo de todo el día.