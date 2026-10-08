8 de oct. de 2026
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Alerta en el oeste: AySA adelantó una posible falta de agua en distintos barrios

Melina Alderete

2 min de lectura

A través de un comunicado oficial, la empresa advirtió sobre un posible corte del servicio en los barrios de Morón, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo y algunas zonas de La Matanza.

Alerta en el oeste: AySA adelantó una posible falta de agua en distintos barrios
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Este jueves, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó sobre una posible falta de agua en distintos puntos de la zona oeste debido a una nueva inspección de Ríos Subterráneos en el Norte y Oeste del AMBA que se estará realizando durante la noche.

Según informaron desde la empresa, la inspección de los tramos San Martín - Saavedra y Barrancas - Devoto se llevará a cabo para evaluar la situación estructural del río subterráneo.

Esta medida forma parte del Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2026, una iniciativa que busca controlar el estado de estas grandes conducciones de agua, con el objetivo de prevenir inconvenientes y garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

La maniobra afectará a usuarios y usuarias del servicio que se encuentren, específicamente, en los barrios de Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Morón y la zona norte de La Matanza.

Además, detallaron que las interrupciones en el servicio de agua podrían llegar a afectar también a algunas localidades de Vicente López, San Fernando, San Isidro, San Martín y algunos barrios del norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

La afectación del funcionamiento normal, según informaron desde AySA, comenzaría desde las 22:00 del jueves 8 de octubre y duraría hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente.

Por este motivo, la empresa solicitó a los usuarios y las usuarias hacer un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen las tareas de mantenimiento previstas para esta noche de jueves.

Asimismo, recordaron las vías de comunicación con AySA: ante cualquier duda o inconveniente, es posible comunicarse mediante el Asistente Virtual de la empresa o llamando a la línea 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

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