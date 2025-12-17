Alerta en Ituzaingó: advierten sobre intentos de estafa con venta de terrenos a nombre del Municipio

En las últimas horas, una situación de alarma se ha encendido en los barrios de Ituzaingó. La necesidad habitacional y el sueño de la casa propia son, lamentablemente, el terreno fértil que han encontrado grupos de personas inescrupulosas para intentar engañar a vecinos y vecinas de nuestra ciudad.





Desde la Municipalidad de Ituzaingó informaron oficialmente a toda la comunidad que se han detectado maniobras fraudulentas e intentos de estafas. Según los reportes recibidos, individuos que se hacen pasar por empleados municipales están contactando a familias para ofrecerles terrenos fiscales o lotes que, supuestamente, pertenecen a la intendencia, a cambio de sumas de dinero.





Los estafadores utilizan una fachada de institucionalidad para ganarse la confianza de las víctimas. Se presentan, en muchos casos, como miembros activos de la Dirección de Hábitat Social del municipio. Bajo este falso título, ofrecen la "oportunidad" de acceder a la compra de tierras de manera directa y facilitada.

Sin embargo, es fundamental que cada vecino de Ituzaingó tenga en claro una premisa inquebrantable: ningún área del municipio comercializa tierras de manera directa.





Las autoridades locales han sido tajantes al respecto: el Estado municipal no realiza ventas inmobiliarias por canales informales (como WhatsApp o redes sociales personales), ni solicita pagos, señas, transferencias bancarias o datos personales sensibles por fuera de los circuitos administrativos oficiales y presenciales.





El engaño suele basarse en la urgencia y en la oferta de precios irrisorios o facilidades que no existen en el mercado formal. Por ello, la principal recomendación es la cautela.





"Para evitar estafas, recomendamos a los vecinos y vecinas no brindar información personal fuera de nuestros canales oficiales de comunicación ni realizar pagos o transferencias de dinero", destacaron fuentes municipales.





Ante la recepción de mensajes, llamadas o visitas sospechosas de personas que ofrezcan estos terrenos, la indicación es clara: cortar la comunicación inmediatamente. Se aconseja bloquear al contacto o perfil de redes sociales y, fundamentalmente, realizar la denuncia correspondiente para que las autoridades puedan rastrear el origen de estos delitos.





En tiempos de noticias falsas y perfiles apócrifos, la verificación es nuestra mejor herramienta de defensa. Si recibís una oferta o tenés dudas sobre algún trámite vinculado a tierras o vivienda, debés remitirte exclusivamente a las fuentes legítimas.





El Municipio de Ituzaingó recuerda que sus vías de comunicación certificadas son: sitio web (miituzaingo.gov.ar); Instagram (@municipioituzaingó); Facebook (Municipio de Ituzaingó). Es vital chequear que la página cuente con la tilde azul de verificado, que garantiza su autenticidad.





Cuidarnos entre todos es parte de nuestra identidad barrial. Si conocés a alguien que esté buscando terreno o vivienda, compartile esta información. Que el sueño de construir en Ituzaingó no se convierta en una pesadilla por culpa de una estafa.