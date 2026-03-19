El Municipio de Morón emitió una alerta sanitaria urgente tras confirmar un diagnóstico positivo de rabia en un murciélago. El animal infectado fue hallado el miércoles 18 de marzo en el patio de una vivienda particular en la localidad de Castelar Sur, situación que activó de inmediato los protocolos epidemiológicos en la región.



De acuerdo con la información brindada por las autoridades locales, el espécimen fue localizado específicamente en la calle Unamuno, entre las arterias Reboredo y Andrade. Tras los análisis de laboratorio correspondientes que confirmaron la presencia del virus rábico, el gobierno municipal desplegó a sus equipos especializados en la zona afectada. "El Departamento de Zoonosis del Municipio se encuentra realizando tareas de control de foco", detalló el comunicado oficial, buscando establecer un cerco sanitario para proteger a la comunidad.



El "control de foco" consiste en un operativo territorial que busca bloquear la posible propagación de la enfermedad mediante la vacunación obligatoria y gratuita de perros y gatos en un radio determinado (generalmente de 200 metros) alrededor de donde se encontró el animal positivo. La rabia es una enfermedad viral zoonótica que afecta al sistema nervioso central de los mamíferos, incluidos los seres humanos. Según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad es mortal en el 99% de los casos una vez que se presentan los síntomas, pero es 100% prevenible mediante la aplicación de vacunas.



Cabe destacar que los murciélagos son animales de vital importancia para el control de plagas de insectos en los ecosistemas urbanos. Por ello, los especialistas ambientales siempre recuerdan que la directiva no es exterminarlos, sino gestionar los casos anómalos de forma profesional y cuidadosa.



Ante este escenario de riesgo, las autoridades de Zoonosis difundieron una serie de recomendaciones estrictas. La medida principal es "reforzar la vacunación antirrábica de mascotas", recordando que perros y gatos deben recibir su dosis anual de forma ininterrumpida desde los tres meses de edad. Asimismo, se insta a la población a "evitar el contacto con murciélagos", especialmente si estos se encuentran caídos en el suelo, volando a plena luz del día o con comportamientos erráticos, ya que son signos de una posible infección.



EL Muinicipio también hace hincapié en "notificar la presencia de ejemplares sospechosos" y pide a los vecinos "mantenerse alerta". En caso de encontrar un murciélago caído, la recomendación técnica es no intentar tocarlo bajo ninguna circunstancia; se lo debe tapar con un balde o caja invertida para aislarlo y dar aviso inmediato a los especialistas.



Para reportes, prevención o ante cualquier duda, el Municipio habilitó una línea de atención directa. Los ciudadanos pueden comunicarse telefónicamente con el Departamento de Zoonosis llamando al 6078-8017.