Allanamiento en Ituzaingó: cayó "El Pájaro" con 18 kilos de marihuana y cocaína

En un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Secretaría de Seguridad de Ituzaingó, se logró desarticular un venta de estupefacientes en el barrio Iparraguirre. Tras una serie de allanamientos, las autoridades detuvieron a un hombre conocido como "El Pájaro" y secuestraron más de 18 kilos de marihuana junto a dosis de cocaína preparadas para la comercialización.



La investigación se originó a partir de las reiteradas denuncias de los vecinos sobre una vivienda ubicada en la calle Cuyo, entre Fray Luis Beltrán y Butter. Según el reporte oficial, el lugar funcionaba bajo la modalidad de narcomenudeo y era regentado por una pareja, cuya actividad ilícita generaba constantes disturbios y delitos menores en la zona.



El despliegue fue el resultado de semanas de tareas de campo realizadas por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón. Durante la pesquisa, los efectivos lograron documentar las maniobras de venta mediante seguimientos, fotografías y filmaciones que permitieron identificar a los responsables con el aval de la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 especializada en Narcotráfico.



Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N° 6, a cargo del Dr. Roberto Carletti, ordenó el allanamiento del domicilio. Al ingresar, los uniformados sorprendieron a los sospechosos y procedieron al secuestro de un importante cargamento compuesto por siete plantas de marihuana de gran tamaño que arrojaron un peso total de 18 kilos.





Además, los investigadores hallaron más de 155 dosis de cocaína ya fraccionadas, dos balanzas digitales de precisión, dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación.



Como resultado del operativo, fue aprehendido el principal investigado y se procedió al procesamiento de otra pareja que se encontraba en el lugar al momento del ingreso policial.



Los detenidos enfrentan cargos por infracción a la Ley de Drogas, mientras que todos los elementos incautados fueron puestos a disposición del Departamento Judicial de Morón.