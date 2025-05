Allanamientos en Ituzaingó Centro: vendían aparatos estéticos defectuosos

Fue allanado un comerciante por vender máquinas estéticas sin autorización ni control, que podrían causar graves daños a la salud. Los equipos, utilizados para depilación, criolipólisis y tratamientos corporales, estaban mal calibrados y podían provocar desde quemaduras y lesiones en la piel hasta cáncer.



Una investigación iniciada en 2024 a partir de un patrullaje online derivó en dos allanamientos en Ituzaingó y San Antonio de Padua, donde se secuestraron más de una decena de máquinas estéticas que no contaban con la autorización de la ANMAT.



La pesquisa comenzó al detectar a un usuario que ofrecía en redes sociales equipos de podología, depilación, tratamiento de celulitis, belleza corporal y criolipólisis sin la habilitación correspondiente.



Estos aparatos, al no estar correctamente calibrados, podían provocar lesiones graves en la piel, como quemaduras, hipo o hiperpigmentación, afecciones visuales e incluso cáncer.



Tras diversas tareas de campo, se determinó que la producción y comercialización de los equipos se realizaba en un local ubicado en Medrano y 24 de Octubre, a metros de la Plaza San Martín, en Ituzaingó.



Con autorización del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, se allanó ese comercio y también la vivienda del responsable, situada en la calle 11 de Noviembre, en San Antonio de Padua. En ambos operativos se incautaron las máquinas no autorizadas.