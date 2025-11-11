Allanamientos en Ituzaingó y Castelar: desarticulan banda que vendía vapes con droga

Una investigación federal que tuvo epicentro en Ituzaingó y Castelar permitió desarticular una red que fabricaba y vendía de forma ilegal productos de vapeo con derivados de cannabis. Los procedimientos, encabezados por la Policía Federal, incluyeron 17 allanamientos en distintos puntos del país y terminaron con seis personas detenidas, además del secuestro de cientos de vapers adulterados, comestibles con marihuana y 42 mil dólares en efectivo.



En total, se llevaron a cabo 17 operativos en domicilios y comercios de Ituzaingó, Castelar, Manuel Alberti, Del Viso, San Nicolás, la capital de Córdoba y la ciudad de Resistencia, en Chaco.



Según precisaron fuentes judiciales, la banda se dedicaba a la elaboración, distribución y comercialización de productos con THC y nicotina, que vendían tanto a través de puntos físicos como mediante una red interprovincial de distribución.



Los procedimientos, ordenados por el Juzgado Federal N°2 de Morón, culminaron con la detención de cinco hombres y una mujer, además del secuestro de una importante cantidad de insumos y sustancias utilizadas para la producción de los vapers y comestibles con marihuana.



Entre los elementos incautados se encontraron 240 vapers con THC y 648 con nicotina, gomitas, galletitas y brownies con derivados de cannabis, más de 2.000 semillas de marihuana, 15 balanzas de precisión, una pistola calibre 9 milímetros, una camioneta Ford Raptor, una Volkswagen Amarok y otros materiales de interés para la causa.



En el aspecto económico, también se secuestraron 42.700 dólares y cerca de 2 millones de pesos.



Los investigadores informaron que todos los productos serán sometidos a peritajes para determinar su origen y posibles vínculos con redes nacionales o internacionales de distribución.



Los seis detenidos serán indagados en las próximas horas por personal de la Secretaría N°8, a cargo del Dr. Ignacio Calvi. Se los acusa de los delitos de puesta en peligro para la salud, encubrimiento de contrabando y tenencia de estupefacientes y semillas con fines de comercialización.