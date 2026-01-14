Allanan la casa de un Policía de la Ciudad por venta de autopartes en Morón: hay ocho detenidos

Una investigación contra el mercado negro de autopartes derivó en un hallazgo inquietante: uno de los domicilios claves utilizados por la organización criminal era la residencia de un efectivo de la Policía de la Ciudad. El operativo, realizado en jurisdicción de Morón, terminó con ocho detenidos y el secuestro de un arsenal.



La Dirección de Automotores de la Bonaerense llegó a los sospechosos tras un trabajo de "ciberpatrullaje". Los detectives detectaron que la banda ofrecía repuestos de origen ilícito a través de redes sociales y pactaba las entregas en puntos de encuentro para evadir controles.



Con el aval de la justicia se ordenaron cuatro allanamientos simultáneos. La sorpresa mayor ocurrió al ingresar a uno de los objetivos, donde se constató que residía el oficial de la fuerza porteña. El hallazgo de armamento agravó la situación: se incautaron dos escopetas, una pistola, un revólver y 37 municiones de distintos calibres.



En el procedimiento fueron aprehendidas ocho personas: Cristian R. (44), Antonia M. (64), Liliana G. (52), Cristino B. (75), Gabriel B. G. (28), Elizabeth E. (30), Adriana F. (59) y Miguel E. (70).



Además de las armas, la policía recuperó tres autos y una moto con pedido de secuestro activo, junto a más de 110 autopartes ilegales y módulos electrónicos de vehículos.



La causa quedó a cargo de la UFI N° 6 de Morón, dirigida por el fiscal Ventricelli, quien imputó a los acusados por encubrimiento agravado y tenencia ilegal de armas.