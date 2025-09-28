Allanan un desarmadero de camionetas en Moreno: cuatro detenidos

Cuatro hombres fueron detenidos y se secuestraron más de 200 autopartes durante una serie de allanamientos en Moreno y Paso del Rey, que permitieron desarticular a una organización criminal dedicada al robo y desguace de camionetas 4x4, principalmente Volkswagen Amarok, sustraídas en la Capital y en el oeste del conurbano.



A partir del robo de una Volkswagen Amarok en el barrio porteño de Mataderos, sobre la calle Guaminí a cuadras de la General Paz, la División Investigaciones de la Comisaría 9 de la Policía de la Ciudad inició una pesquisa que permitió desarticular una banda dedicada al robo y desarme de vehículos.



Los investigadores determinaron que los autos robados eran trasladados a depósitos ubicados en Moreno y Paso del Rey.



Con esa información, se dispusieron tres allanamientos: en San Ignacio de Loyola al 5300 y Araucanos al 6200, en Moreno, y en Avenida De la Ribera y Merlo, en Paso del Rey.



En este último domicilio fueron detenidos cuatro sospechosos y se secuestró una gran cantidad de autopartes robadas: 26 puertas, 57 ópticas, 16 guardabarros, 23 radiadores, 21 computadoras, 14 tableros, 5 capots, 2 portones traseros, 15 paragolpes, 43 butacas y 7 herramientas de corte. También se hallaron vehículos con pedido de secuestro vigente.

La banda copiaba con tecnología las frecuencias de las llaves electrónicas, lo que les permitía acceder a los vehículos sin forzarlos. Luego eran llevados a los depósitos, donde se desarmaban para revender sus piezas en el mercado negro tras adulterar chasis y motores.



El operativo fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 26, a cargo del Dr. Buisel Quintana, y contó con el apoyo de grupos de la Policía de la Ciudad para garantizar la seguridad en los allanamientos.