Ani-Con 2025: Con invitados internacionales, este fin de semana llega la convención otaku a Argentina

Este sábado inicia la cuarta edición de la Ani-Con, el evento más grande de anime y cultura japonesa que tendrá lugar el 6 y el 7 de septiembre en el Centro Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA).





Desde su primera edición en el país en el 2022, la Ani-Con sigue reuniendo a fanáticos y fanáticas de lo japonés y, año tras año, supera las expectativas de los y las asistentes con las mejoras en las instalaciones, shows e invitados internacionales.





Esta edición, la magia comienza a las 12 del mediodía en ambas jornadas, con la posibilidad de un early access a las 11 en el caso de ciertos tickets con beneficios. Además, la convención se extenderá hasta las 20 y, en el caso del sábado, habrá incluso una fiesta de música japonesa bailable hasta las doce de la noche.





Una oportunidad única para conocer a los artistas detrás del anime

Durante las jornadas de la Ani-Con 2025, los y las asistentes podrán disfrutar de la oportunidad de ver y conocer en persona a distintas personalidades destacadas y artistas que forman parte de sus animes favoritos.





Dentro de los invitados internacionales que formarán parte de la Ani-Con este año, se destaca la banda ALI, el proyecto musical que revolucionó la música japonesa con su participación en los animes Jujutsu Kaisen, Beastars y Dr. Stone.





Además del show de ALI, en el escenario de la Ani-Con estarán Adrián Barba cantando los openings y endings de los animes que marcaron las infancias de todos y todas; Mike Leal, la voz de Eren Jaeger de Attack On Titan, entre otras propuestas musicales que recorrerán, por ejemplo, la banda sonora de la filmografía de Hayao Miyazaki.





También estarán presentes en la convención nipona los actores de voz del doblaje latino de Dragon Ball, Mario Castañeda y Laura Torres en un reencuentro que promete un viaje por la nostalgia.





Por fuera de los shows y encuentros en vivo, durante la Ani-Con de este año se podrá disfrutar como en cada edición de un Cosplay Alley y Artist Alley para conocer en persona a los artistas detrás del mundo del cosplay y la ilustración. También habrá una zona de juegos, un patio de comidas con gastronomía japonesa auténtica y, durante la noche del sábado 6, una City Pop Party para disfrutar de la mejor música nipona bailable entre miles de fans.





La cita para formar parte de la Ani-Con 2025 es este sábado 6 y domingo 7 de septiembre a partir de las 12 en el Centro Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA). Las entradas se adquieren vía Ticketek.