Anuario 2025: El rugido del León volvió a ser de Primera B

El León está de vuelta. El 2025 marcó la vuelta de Ituzaingó a la Primera B Metropolitana tras una campaña de altísimo vuelo en la Primera C. Además se clasificó a la Copa Argentina.



Se termina el año y quedará grabado en la memoria del hincha de Ituzaingó como “el año de la resiliencia y la gloria”. Tras un paso doloroso por la Primera C, el equipo dirigido por Matías De Cicco logró el objetivo máximo: devolver al "Verde" a la tercera categoría del fútbol argentino.



Fue un camino de 30 partidos cargado de dramatismo, fútbol y una mística que solo el Carlos Sacaan sabe albergar.



La Fase Regular: Un dominio indiscutido



Desde el arranque del campeonato, Ituzaingó se plantó como el equipo a vencer. Con una solidez defensiva envidiable y un juego asociado que llevó el sello de De Cicco, el León finalizó la fase regular en lo más alto de su grupo.



Los números hablaron por sí solos: 17 victorias, 8 empates y solo 5 derrotas, con 36 goles a favor y apenas 20 en contra.



La regularidad de figuras como el arquero Jorge Luque y el volante Lautaro Mena permitieron que el equipo sueñe despierto con el ascenso directo durante gran parte del certamen.



El trago amargo: La final ante Camioneros



Como líderes, el Verde se ganó el derecho de disputar la gran final por el primer ascenso frente a Camioneros. En una serie cerrada y de dientes apretados, la moneda no cayó del lado del Oeste.

Con un marcador global de 4-3 (victoria 2-1 en la ida y derrota por 3-1 en la vuelta), la frustración invadió el vestuario. Parecía que el esfuerzo de todo un año se escapaba en dos partidos. Sin embargo, en el ADN de Ituzaingó no existe la palabra "rendirse".



El Reducido y la Épica en los Penales



Tras el golpe de la final perdida, el equipo debió reponerse rápidamente para afrontar el Torneo Reducido.



En semifinales, superó con autoridad a Deportivo Español (global de 3-2), demostrando que el León seguía con hambre.

La gran final por el segundo ascenso fue contra Sportivo Barracas. En el partido de ida, Ituzaingó pegó primero con un triunfo por 1-0 gracias al gol de Mena.

La vuelta en el Sacaan, el sábado 8 de noviembre, fue no apto para cardíacos. Cuando el ascenso parecía sellado, un gol agónico del “Arrabalero” a los 93 minutos heló la sangre de los miles de hinchas presentes: 0-1 abajo y serie igualada.



Pero en la definición por penales, apareció el héroe. Jorge Luque contuvo el remate clave a Alan Vega, y con una efectividad perfecta de sus ejecutantes (Faillace, Campusano, Mena, Báez y Nigro), el León se impuso por 5-3, y emocionante festejo en el Estadio.

No solamente consiguió el ascenso a la Primera B Metropolitana, sino que también logró la clasificación a la Copa Argentina, donde enfrentará a Estudiantes de La Plata, el último campeón del fútbol argentino.