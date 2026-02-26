Apareció Yohana: La hermana de la referenta trans Diana Sacayán se encuentra en perfecto estado
Melina Alderete
La mujer de 48 años fue hallada en Mar del Plata luego de varias semanas de preocupación e intensa búsqueda.
"El gran trabajo que se llevó en conjunto entre organizaciones, militancia y activismo dio como fruto una respuesta positiva en la aparición con vida", afirmaron desde el Movimiento Travesti-Trans Argentina respecto de la última noticia sobre el paradero de Yohana Elisabeth Sacayán.
Según informaron sus allegados, la mujer fue encontrada sana y salva en la Plaza Rocha de Mar del Plata y, actualmente, sus familiares y amigos están intentando que regrese a La Matanza.
La hermana de la referenta trans, Diana Sacayán, había sido vista por última vez a mediados de enero cuando emprendió un viaje desde Laferrere hacia Mar del Plata. La familia informó que Yohana tenía previsto regresar a los diez días, pero hasta estas últimas horas, no se sabía más nada de ella.
"En este momento se encuentra acompañada por su familia y por las organizaciones que estuvieron trabajando desde el primer día como red, quienes ya se están encargando ahora de su contención y cuidado", aseguraron sus amigos y familiares.
Desde su entorno, agradecen la difusión y el compromiso de todas las personas que se implicaron en la búsqueda de Yohana Sacayán y piden "respeto y prudencia, priorizando la intimidad y el bienestar de ella".