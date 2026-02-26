Apareció Yohana: La hermana de la referenta trans Diana Sacayán se encuentra en perfecto estado

"El gran trabajo que se llevó en conjunto entre organizaciones, militancia y activismo dio como fruto una respuesta positiva en la aparición con vida", afirmaron desde el Movimiento Travesti-Trans Argentina respecto de la última noticia sobre el paradero de Yohana Elisabeth Sacayán.





Según informaron sus allegados, la mujer fue encontrada sana y salva en la Plaza Rocha de Mar del Plata y, actualmente, sus familiares y amigos están intentando que regrese a La Matanza.





La hermana de la referenta trans, Diana Sacayán, había sido vista por última vez a mediados de enero cuando emprendió un viaje desde Laferrere hacia Mar del Plata. La familia informó que Yohana tenía previsto regresar a los diez días, pero hasta estas últimas horas, no se sabía más nada de ella.





"En este momento se encuentra acompañada por su familia y por las organizaciones que estuvieron trabajando desde el primer día como red, quienes ya se están encargando ahora de su contención y cuidado", aseguraron sus amigos y familiares.





Desde su entorno, agradecen la difusión y el compromiso de todas las personas que se implicaron en la búsqueda de Yohana Sacayán y piden "respeto y prudencia, priorizando la intimidad y el bienestar de ella".