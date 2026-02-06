Argentina arranca su camino en la Copa Davis

El equipo argentino, bajo la conducción de Javier Frana, confirmó el equipo para enfrentarse a Corea del Sur en Busan, donde la serie arrancará hoy por la noche, y se extenderá hasta la madrugada del domingo.



La Selección Argentina de tenis ya tiene definido su equipo para afrontar la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, serie que se disputará entre hoy y culminará mañana frente a Corea del Sur en el Gimnasio Gijang de Busan.



El capitán del equipo nacional, Javier Frana, confirmó que Thiago Tirante y Marco Trungelliti serán los encargados de abrir los primeros puntos de singles, mientras que el dobles quedará en manos de Guido Andreozzi y Federico Gómez, programado para la segunda jornada de competencia.

De acuerdo a lo que se vio a lo largo de toda la semana, los rivales mencionados serán quienes salgan a la cancha el primer día, de modo que los cruces fueron confirmados de la siguiente manera: Tirante Vs Chung y Trungelliti Vs Kwon, mientras que el dobles lo jugarían Andreozzi-Gómez Vs Ji Sung Nam (167°)-Uising Park (248°).

La serie, que pone en juego el pase a la segunda ronda de los Qualifiers 2026, se iniciará esta noche a partir de las 23:00 de nuestro país y finalizará en la madrugada del domingo 8 a partir de la 1:00. Los partidos serán transmitidos por TyC Sports y DSports.