Argentina cerró la gira en Miami con una goleada

Con dobletes de Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Gonzalo Montiel y uno en contra, la Selección Albiceleste apabulló a Puerto Rico por 6 a 0.



La Selección Nacional se enfrentó por primera vez en la historia ante el equipo puertorriqueño, en el Chase Stadium, casa de Inter Miami, en el cierre de la doble fecha FIFA.



Puerto Rico estuvo cerca de dar la sorpresa cuando el encuentro estaba con pardas en cero, pero Emiliano “Dibu” Martínez estuvo atento al disparo desde 70 metros de Leandro Antonetti, donde el arquero se había adelantado.



Lionel Messi, titular, hizo dos asistencias, pero no anotó ninguno de los seis goles de la Albiceleste.



La resistencia de Puerto Rico apenas duró un cuarto de hora, donde Alexis Mac Allister abrió el marcador tras cabecear dentro del área pequeña un disparo mordido de Nico González.



Sin embargo, Argentina encerró a su rival y las ocasiones no cesaron. Un pase bombeado de Messi desde la frontal que encontró a Gonzalo Montiel dio lugar al segundo gol, mientras que el autor del primer tanto fulminó al arquero puertorriqueño, tras una buena dejada de José López dentro del área para encontrar el tercero, y así ambas selecciones se fueron al entretiempo.

En la parte complementaria, sirvió para que ambos equipos movieran los bancos de suplentes y para que la distancia se ampliara en el marcador, gracias a los goles en contra de Steven Echevarria y de Lautaro Martínez, por dos, que había ingresado al campo en el minuto 63.



Messi, quien disputó todo el partido tras no ser convocado para el amistoso de la semana pasada contra Venezuela, también en Miami, se retiró sin goles. La falta de puntería impidió que anotara en una noche en que fue el centro de todas las miradas.

Y pese a la diferencia de nivel entre ambos conjuntos, la atmósfera festiva nunca disminuyó en las tribunas, colmadas principalmente de hinchas de la Selección Argentina que alentaron incansablemente al conjunto de Lionel Scaloni.



De esta manera, el conjunto albiceleste le bajó la persiana a la doble fecha FIFA de octubre, con dos victorias, dado que el último partido había sido ante Venezuela por 1 a 0.



Los próximos partidos de Argentina serán en noviembre, pero serían entre el lunes 10 y el martes 18.



Con Angola se jugaría en Luanda, la capital de dicho país ubicado al sudoeste del continente africano. La idea era viajar luego a la India pero hay muchas chances de que esa posibilidad no se concrete y la Scaloneta viaje hacia el norte de África, más precisamente a Marruecos.