Argentina logró otro triunfazo en el Sub 17

Con gol de Facundo Jainikoski, la Selección Argentina venció 1-0 a Túnez y aseguró su pase a los 16avos de final de la Copa del Mundo.



La Selección Argentina Sub-17 sumó una nueva victoria en el Mundial de Qatar, donde sumó su segunda victoria en el Mundial de Qatar.



En el primer tiempo, el conjunto albiceleste fue muy superior en todo momento. Con la conducción de Jerónimo Gómez Mattar en el mediocampo y la peligrosidad de Thomas De Martis en la delantera, los dirigidos por Diego Placente fueron llevando al conjunto africano contra su arco.



De hecho, el arquero tunecino, Slim Bouaskar, se transformó en figura manteniendo su arco en cero en varias ocasiones, e incluso con la fortuna del poste a su favor.

El grito de gol tan ansiado llegó en el segundo tiempo, precisamente a los 21 minutos, por intermedio de Facundo Jainikoski.



El joven talento fue el autor de la única conquista tras una gran acción individual que se inició en la mitad de la cancha, luego de una precisa descarga de Thomas De Martis.



Jainikoski culminó la jugada con un potente remate cruzado y raso que terminó inflando la red adversaria.

Con esta victoria, el equipo de Placente confirma su buen desempeño en la fase de grupos. La Selección Argentina finalizará su participación en la zona el próximo domingo, desde las 9:30 horas, cuando enfrente a Fiyi en lo que será su último partido antes de encarar la fase de eliminación directa del certamen mundialista.



Este partido se podrá ver en vivo y en directo a través de la Televisión Pública y por DSports.