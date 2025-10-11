Argentina logró un ajustado triunfo en Miami

Con gol de Giovanni Lo Celso, la Selección Albiceleste venció a Venezuela por 1 a 0 en un encuentro amistoso, con vistas al Mundial 2026. El martes, tendrá su segunda presentación ante Puerto Rico, en el Chase Stadium de Florida.



La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, pero la preparación aún continúa: el conjunto argentino venció por la mínima diferencia ante el elenco venezolano, en el Hard Rock Stadium de Miami.



Antes del arranque del partido, se realizó un minuto de silencio por Miguel Ángel Russo, que falleció en la noche del miércoles.

Tras varios minutos de enfrentamiento parejo en la primera etapa llegó el primer tanto. El gol llegó gracias a Giovanni Lo Celso, a los 31 minutos de la etapa inicial.



El ex Rosario Central recibió dentro del área un pase de Lautaro Martínez y definió ante la salida del arquero. En la acción previa, Venezuela se había perdido increíblemente el 1-0 con un cabezazo de Alejandro Marqués dentro del área chica y sin oposición.

Ya en el segundo tiempo, el equipo de Lionel Scaloni siguió buscando el arco rival y Lautaro lo volvió a encontrar: sin embargo, otra vez el arquero venezolano le ganó el duelo y mantuvo así la ventaja mínima.



El conjunto de Vizcarrondo tuvo una clara en los pies de Quintero, que reventó el travesaño tras una serie de rebotes a raíz de un córner desde la izquierda.



El duelo Martínez vs Contreras iba a continuar: el “Toro” siguió ganando adentro del área pero el 1, con una doble tapada, iba a volver a lucirse ya convirtiéndose en una de las figuras de la noche.



Pese a las reiteradas situaciones de peligro, la Albiceleste no pudo ampliar la ventaja pero se quedó con el amistoso en Miami.



La Selección Argentina buscará cerrar la fecha FIFA con una sonrisa el próximo martes contra Puerto Rico en el Chase Stadium de Florida a partir de las 21 hs, con televisación en vivo y en directo a través de TyC Sports y Telefé.