Argentina se prepara para el último encuentro en Quito

El seleccionado albiceleste retomó a los entrenamientos, luego de haber goleado a Venezuela por 3-0, donde el capitán Lionel Messi no estará presente ante Ecuador, debido a que priorizará el descanso para el final de temporada con el Inter Miami.



La Selección Argentina retomó en la mañana del viernes, los entrenamientos en el Predio “Lionel Messi” de Ezeiza, luego del triunfo del jueves frente a Venezuela, previo al partido del martes ante Ecuador en Quito, encuentro que se jugará a las 20 hs.



Por otra parte, el “10” no será de la partida luego de consensuar con el entrenador, Lionel Scaloni, que era mejor descansar, y pensar en lo que será la finalización de la temporada con el Inter Miami, dado que viene arrastrando una lesión, donde estuvo 15 días sin poder jugar por un golpe en la pierna derecha.

Los futbolistas que jugaron desde el inicio realizaron ejercicios regenerativos en el gimnasio durante 45 minutos, mientras que el resto llevó a cabo una práctica en campo.



El trabajo incluyó tareas técnicas con pelota, circuitos de pase y definición en arcos pequeños. Más tarde, los jugadores disputaron dos bloques de fútbol reducido de 20 minutos cada uno.

Según el cronograma oficial, el próximo entrenamiento será hoy a partir de las 11 de la mañana, a puertas cerradas. Y mañana, a las 17.30, se llevará a cabo otra práctica, también sin acceso al público.



Ahora, el principal interrogante pasa por saber quiénes reemplazarán a Messi y al “Cuti” Romero, por acumulación de tarjetas.



En el caso del capitán, jugadores como Thiago Almada y Franco Mastantuono, ambos titulares ante Venezuela, podrían asumir un rol más protagonista, mientras que otra opción podría ser darle minutos de rodaje a Valentín Carboni o incluso apostar por un doble nueve, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el ataque.



Otros nombres, como José López y Claudio Echeverri, también asoman como alternativas viables, en la búsqueda de darles minutos a aquellos que buscan mostrarse.