Argentina va por otra victoria en el Más Monumental

Esta noche a partir de las 21 hs, el conjunto argentino cerrará la doble fecha recibiendo a Colombia, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas en busca de otro triunfo para seguir estando bien arriba. Lionel Scaloni haría varios cambios.



El Estadio Más Monumental será testigo de otra noche mágica, donde el elenco albiceleste enfrentará al conjunto colombiano, en un choque picante y de alto vuelo.



El partido comenzará a partir de las 21 hs y contará con transmisión en vivo y en directo a través de Telefé y TyC Sports.



Para este encuentro ante Colombia, Lionel Scaloni meterá mano en el once titular, dado que Lionel Messi será titular ante los cafeteros, luego de haber entrado como suplente, en el partido anterior ante Chile.

Nicolás Otamendi volverá de la sanción por acumulación de tarjetas amarillas y reemplazaría a Leonardo Balerdi como acompañante de Cristián Romero en la zaga central.



Mismo es el caso de Leandro Paredes y Enzo Fernández, quienes no estuvieron presentes en Chile, reemplazarán a Nicolás Paz y a Exequiel Palacios como acompañantes de Rodrigo de Paul en el mediocampo.



En el ataque, y para acompañar a Messi, se espera para conocer el estado físico de Lautaro Martínez que estaría como suplente, donde llegó al límite luego de la final de la Champions League y no jugó ante el elenco trasandino. Todo indica a que estará en el banco de suplentes, mientras que Julián Álvarez sería titular esté o no el “Toro”.



De esta manera, este sería el probable once para jugar esta noche ante Colombia: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Valentín Barco o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez o Nicolás González.



Por último, y como nota de color, el último enfrentamiento entre ambas selecciones en el Monumental fue el sábado 8 de junio de 2013, donde igualaron sin goles.



En aquella ocasión, fue dirigido por Alejandro Sabella en el conjunto albiceleste, mientras que en el banco colombiano, estuvo otro entrenador argentino dirigiendo y se trata de José Pekerman.