Ataque a un colectivo de la línea 57: hirieron al chofer con un piedrazo

El chofer de un colectivo de la línea 57 resultó herido este miércoles por la noche tras el impacto de una piedra que rompió el parabrisas mientras circulaba por el Buen Ayre. El hecho ocurrió cerca de la Autopista del Oeste, y la causa quedó en manos de la fiscalía descentralizada de Ituzaingó.



El hecho ocurrió este miércoles 25 de junio, minutos antes de las 9 de la noche. El interno 6670 de la línea 57, que realizaba el servicio expreso entre Palermo y Moreno por el Buen Ayre, fue atacado mientras circulaba por la autopista, ya en el tramo final del recorrido.

El colectivo había pasado el último peaje antes de empalmar con la Autopista del Oeste cuando una piedra impactó contra el parabrisas delantero.



El vidrio estalló y las esquirlas lastimaron al chofer, que sufrió cortes en el rostro, especialmente en el ojo izquierdo. Si bien no perdió el control del vehículo, tuvo que detenerse para ser asistido.



La UFI N°1 descentralizada de Ituzaingó interviene en la causa y deberá esclarecer cómo se produjo el ataque. Entre las líneas de investigación figura que el proyectil pudo haber sido arrojado desde un puente o desde los márgenes de la autopista, una modalidad que ya se ha registrado en la zona.



Por otro lado, la fiscalía también evalúa si se trató de un hecho aislado o si está vinculado a otros ataques similares ocurridos en el Buen Ayre durante la noche. Por el momento no hay certezas y la investigación sigue abierta.



El servicio de la línea 57 no se vio afectado, más allá de que el colectivo implicado debió detenerse para que el chofer reciba atención.