Avanza la causa de abuso sexual en un Gym de Ituzaingó

La Fiscalía de Ituzaingó dio un paso clave en la investigación por un grave hecho de abuso sexual ocurrido dentro de un gimnasio local. La Agente Fiscal María Alejandra Graciela Bonini, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 Descentralizada de Ituzaingó, dispuso la imputación y el llamado a declaración indagatoria para el acusado.

El Hecho

De acuerdo a la instrucción judicial, el incidente tuvo lugar el 27 de julio de 2024, aproximadamente a las 13:00 horas. El escenario fue el local comercial "Gym Over The Top", ubicado en la calle Ascasubi N° 2.511, Villa Udaondo





Según la acreditación legal de la fiscalía, el profesor de educción física Mauro Martorano Machin habría abusado sexualmente de la víctima, identificada como Noelia Natalia Gonzalez, el abuso se consumó con acceso carnal. El hecho se produjo durante una clase particular, mientras la mujer realizaba un ejercicio indicado por el instructor, encontrándose en una posición de vulnerabilidad que impidió su consentimiento libre.

Pruebas y Calificación Legal

La fiscal Bonini fundamentó el pedido de indagatoria en una serie de elementos probatorios reunidos desde el inicio de la causa en agosto de 2024, que incluyen:





Denuncias y testimonios : Declaraciones ratificadas de la víctima y testimonios de terceros.+1

: Declaraciones ratificadas de la víctima y testimonios de terceros.+1 Peritajes : Informes victimológicos y pericias psicológicas realizadas tanto a la denunciante como al imputado.+1

: Informes victimológicos y pericias psicológicas realizadas tanto a la denunciante como al imputado.+1 Diligencias policiales: Actas de inspección ocular y croquis ilustrativos del gimnasio.





La causa está caratulada como "Abuso sexual con acceso carnal", delito previsto en el artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal. Asimismo, la fiscalía encuadró el caso como un hecho de violencia contra la mujer bajo la Ley N.° 26.485.

Situación Procesal

Al considerar que existen "elementos suficientes e indicios vehementes" de la comisión del delito, la Justicia fijó la audiencia para recibir la declaración indagatoria de Martorano Machin —según lo prescribe el artículo 308 del Código Procesal Penal y le tomó declaración indagatoria al acusado el 10 de marzo de 2026 a las 10:00 horas. En esta instancia, el acusado ejerció su derecho de defensa.



Según trascendió, habría más testigos /víctimas de abuso que agravarían la situación del imputado.