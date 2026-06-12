12 de jun. de 2026
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Avanza la obra de la plaza 20 de febrero

Diario La Ciudad

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Avanza la obra de la plaza 20 de febrero
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El Intendente Pablo Descalzo, supervisó la construcción de la nueva Plaza 20 de Febrero, junto al equipo de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente. Ubicada en el centro comercial de Ituzaingó, contará con juegos infantiles, mobiliario de primera calidad y un anfiteatro. 

Desde la comuna aseguran que la renovación de la plaza fue pensada para fortalecer sus espacios verdes, con más de 100 árboles nuevos y 1.500 plantas nativas. Contará con más de 1.000 metros cuadrados más de verde que la plaza anterior y tendrá un estacionamiento subterráneo con capacidad para 380 vehículos.

El avance de la obra, según las autoridades, puede determinar que para mediados del año próximo, estaría terminada.

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