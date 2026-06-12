Avanza la obra de la plaza 20 de febrero

El Intendente Pablo Descalzo, supervisó la construcción de la nueva Plaza 20 de Febrero, junto al equipo de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente. Ubicada en el centro comercial de Ituzaingó, contará con juegos infantiles, mobiliario de primera calidad y un anfiteatro.



Desde la comuna aseguran que la renovación de la plaza fue pensada para fortalecer sus espacios verdes, con más de 100 árboles nuevos y 1.500 plantas nativas. Contará con más de 1.000 metros cuadrados más de verde que la plaza anterior y tendrá un estacionamiento subterráneo con capacidad para 380 vehículos.

El avance de la obra, según las autoridades, puede determinar que para mediados del año próximo, estaría terminada.