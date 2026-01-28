Balearon a dos policías de la Ciudad para robarles la moto en Morón

Un oficial de la Policía de la Ciudad que se encontraba de franco de servicio fue baleado junto a su acompañante durante un intento de robo en el partido de Morón.



El hecho ocurrió en la intersección de las calles Córdoba y Doctor Monte, cuando la pareja fue interceptada por dos delincuentes armados que intentaron sustraerles el motovehículo en el que circulaban.



La víctima fue identificada como Mariano Guerra, un agente de la fuerza porteña. Ante la amenaza de los asaltantes, se produjo un enfrentamiento armado que terminó con las dos víctimas heridas y los delincuentes en fuga sin concretar el robo.



Fuentes judiciales confirmaron a este medio que Guerra recibió tres impactos de bala: en el pecho, el abdomen y una pierna. Actualmente, permanece internado en condición estable.



Por su parte, su acompañante (Cadete de la Policía de la Ciudad), Leyla Espinosa, sufrió un disparo en la pierna. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.



La causa quedó en manos de la UFI N° 1 de Morón, que caratuló el expediente como "Robo agravado en tentativa".



En estas horas, los investigadores trabajan intensamente en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para individualizar a los autores del ataque, quienes permanecen prófugos. "Se está trabajando en individualizar a los autores pero aún no hay novedades", confiaron desde la fiscalía.