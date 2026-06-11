Una muestra dedicada al Papa Francisco recorrerá distintos puntos de Morón

El pensamiento y el legado de Jorge Bergoglio se mudan a las calles del oeste. Durante los meses de junio y julio, el partido de Morón será sede de "Francisco, argentino universal", una muestra artística e itinerante diseñada para conectar con los vecinos desde una perspectiva fresca, cercana y alejada de los formalismos religiosos tradicionales.



La iniciativa llega a nuestra región con un propósito claro: transformar los conceptos complejos del Sumo Pontífice en un lenguaje directo, callejero y digital.



Detrás de esta propuesta se encuentra Factor Francisco, un colectivo nacido en 2018 bajo el ala del Centro Nueva Tierra y coordinado por los comunicadores Néstor Borri y Santiago Barassi. El proyecto cuenta con un padrino creativo muy ligado a la identidad bonaerense: el productor y guionista Pedro Saborido, quien aportó su ingenio para cruzar la figura del Papa con la cultura pop.





La lógica de la muestra escapa a la repetición de encíclicas o citas bíblicas. El objetivo del grupo es "cabecear los centros" que ha dejado el Papa Francisco, convirtiendo bandera como la "cultura del encuentro" o la mirada hacia las "periferias" en consignas urbana, remeras y estandartes que dialoguen directamente con la realidad de los barrios populares.

El recorrido por Haedo y Castelar





Con el respaldo fundamental de la Pastoral Social de la Diócesis de Morón, la exposición rotará por distintos puntos clave de las localidades de Haedo y Castelar. Esto permitirá que la comunidad la visite de forma libre y gratuita en los siguientes puntos:





Parroquia Sagrado Corazón (Obispo Raspanti 549, Haedo) - del 1 al 17 de junio.

Parroquia Nstra. Sra. de Fátima ((Fray Justo María de Oro 2930, Castelar) - del 17 al 25 de junio.

Parroquia Monseñor Raspanti (Obispo Raspanti 605, Haedo) - del 25 de junio al 3 de julio.

Instituto Vicente Pallotti (Irigoyen 638, Castelar) - del 3 al 13 de julio.





"Buscamos generar un espacio para encontrarnos con una figura que trasciende fronteras y sigue interpelando nuestro presente", señalaron los impulsores de esta propuesta. La gira barrial promete ser un punto de encuentro no solo para la comunidad creyente, sino para cualquier vecino del oeste.