Bersuit Vergarabat celebrará los 25 años de "Hijos del Culo" en Auditorio Oeste

Bersuit Vergarabat confirmó su regreso a la zona oeste con una presentación que promete ser histórica. La cita será el próximo viernes 17 de julio en el emblemático Auditorio Oeste de Haedo, en el marco de una gira muy especial: el 25° aniversario de "Hijos del Culo", el disco que cambió para siempre la trayectoria del grupo y la estética del rock nacional de principios de este siglo.



Lanzado originalmente en el año 2000 y bajo la producción del aclamado Gustavo Santaolalla, "Hijos del Culo" no fue solo un éxito de ventas que alcanzó el galardón de Doble Platino, sino que funcionó como la banda sonora perfecta para una Argentina convulsionada. Con himnos como "La Bolsa", "El Viejo de Arriba", "La Vida Boba", "Toco y Me Voy" y "Veneno de Humanidad", el álbum profundizó esa mezcla única de murga, cumbia, rock y folklore que terminó de consagrar a la banda.





Para esta gira celebratoria, la Bersuit busca recrear la mística de aquel lanzamiento, llevando a los escenarios la energía desenfrenada y la crítica social mordaz que siempre los caracterizó. Se ha informado que, durante el show en Auditorio Oeste, los fanáticos disfrutarán de un recorrido exhaustivo por la lista de temas original, al que se le sumarán otros clásicos de la banda.



Para los seguidores de zona oeste, esta fecha representa una oportunidad inmejorable para ver la banda en un formato cercano y potente. Luego, Bersuit Vergarabat continuará con su gira por escenarios de todo el país y shows en el exterior.



Las entradas para esta cita histórica en Auditorio Oeste (Av. Rivadavia 17.230, Haedo) ya se encuentran a la venta. Estas tienen un valor de preventa de $45.000 pesos y pueden ser adquiridas a través de la plataforma Passline.