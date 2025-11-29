El club anunció en las redes sociales, que el ex entrenador del Verde no seguirá en la institución ituzainguense, luego de haber conseguido el ascenso a la Primera B Metropolitana. Hay dos que pican en punta para asumir el cargo, podría ser Pablo Nieva o Diego Herrero.



Mientras el plantel ituzainguense sigue preparándose para afrontar el 2026 de la mejor manera, con el regreso a la Primera B Metropolitana y la Copa Argentina, se confirmó una noticia muy importante para todos los hinchas y socios de Ituzaingٕó, de cara al próximo año.



La Comisión Directiva del Verde confirmó la salida de Matías De Cicco y no continuará la temporada que viene en el Verde, luego de obtener nuevamente el ascenso a la tercera categoría del futbol argentino.



La etapa regular del equipo arrancó con tres victorias al hilo, tres caídas consecutivas y, a partir de ahí, no perdió nunca más, cosechando un invicto de 19 partidos sin perder, y tan solo una derrota de local ante Central Córdoba de Rosario en el Estadio Carlos Sacaan, por la fecha 6 del Torneo Apertura, donde fue derrota por 0-2.

Cabe destacar que el ex entrenador del León, fue partícipe del ascenso 2021 a la Primera B Metropolitana, donde derrotó a Argentino de Merlo por 2-0 en el Sacaan, después de revertir un 0-2 en Merlo Norte, y en definición por penales, ganó 4-2.

El entrenador de 47 años se fue en octubre del 2022, y luego tuvo pasos por Talleres de Remedios de Escalada, Dock Sud y Claypole.



De esta manera, el Verde tendrá la misión de buscar otro entrenador, y uno de los principales nombres que se baraja para asumir, sería Pablo Nieva, quien dejó de ser DT en Laferrere en los últimos días, o Diego Herrero.