Bomba en Ituzaingó: Renunció Matías De Cicco
juan jose levrero
Mientras el plantel ituzainguense sigue preparándose para afrontar el 2026 de la mejor manera, con el regreso a la Primera B Metropolitana y la Copa Argentina, se confirmó una noticia muy importante para todos los hinchas y socios de Ituzaingٕó, de cara al próximo año.
El club anunció en las redes sociales, que el ex entrenador del Verde no seguirá en la institución ituzainguense, luego de haber conseguido el ascenso a la Primera B Metropolitana. Hay dos que pican en punta para asumir el cargo, podría ser Pablo Nieva o Diego Herrero.
La Comisión Directiva del Verde confirmó la salida de Matías De Cicco y no continuará la temporada que viene en el Verde, luego de obtener nuevamente el ascenso a la tercera categoría del futbol argentino.
La etapa regular del equipo arrancó con tres victorias al hilo, tres caídas consecutivas y, a partir de ahí, no perdió nunca más, cosechando un invicto de 19 partidos sin perder, y tan solo una derrota de local ante Central Córdoba de Rosario en el Estadio Carlos Sacaan, por la fecha 6 del Torneo Apertura, donde fue derrota por 0-2.
Cabe destacar que el ex entrenador del León, fue partícipe del ascenso 2021 a la Primera B Metropolitana, donde derrotó a Argentino de Merlo por 2-0 en el Sacaan, después de revertir un 0-2 en Merlo Norte, y en definición por penales, ganó 4-2.
El entrenador de 47 años se fue en octubre del 2022, y luego tuvo pasos por Talleres de Remedios de Escalada, Dock Sud y Claypole.
De esta manera, el Verde tendrá la misión de buscar otro entrenador, y uno de los principales nombres que se baraja para asumir, sería Pablo Nieva, quien dejó de ser DT en Laferrere en los últimos días, o Diego Herrero.