Brutal ataque en El Palomar: lo apuñaló y lo pateó en la cabeza porque le debía el alquiler

Un joven de 25 años fue detenido en las últimas horas en El Palomar, acusado de haber apuñalado a su inquilino durante una violenta discusión por deudas en el pago del alquiler. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.



Según voceros de la investigación, el agresor, un hombre de 25 años, mantuvo una disputa con su inquilino, de 37 años, debido a que este último le debía dinero del alquiler.



El hecho tuvo lugar a las 16 en la calle Bunge, entre Fermi y Cabo Morando. Tras una discusión, el dueño de la vivienda atacó al inquilino con un arma blanca a la altura del abdomen. El registro fílmico muestra cómo la víctima cae al piso por el dolor de la herida y, en ese estado de vulnerabilidad, el agresor le propina múltiples patadas en la cabeza.





La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, donde recibió atención médica. Si bien se encuentra actualmente fuera de peligro, la gravedad de las heridas motivó la imputación por intento de homicidio.



Tras el ataque, el personal de la Comisaría 6ta de Morón inició tareas de investigación que permitieron identificar al autor y su domicilio. Con las pruebas recolectadas, la justicia ordenó un allanamiento en una vivienda situada en la calle Noruega al 700, en El Palomar.



El operativo logró la detención del agresor, en una causa caratulada como homicidio simple en grado de tentativa. Además, los efectivos policiales lograron incautar el arma punzante utilizada en el hecho, descrita como una "punta".

Los elementos secuestrados por la Policía





El detenido quedó a disposición de la UFI N° 7 y el Juzgado de Garantías N° 6 de Morón.