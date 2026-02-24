Brutal ataque tras una discusión de tránsito en Castelar

Un violento enfrentamiento de tránsito en Castelar, dejó a un hombre internado en terapia intensiva tras ser atacado con un hierro. El hecho, que ocurrió en la intersección del boulevard Juan Manuel de Rosas y José María Gutiérrez, fue registrado por testigos y cámaras de seguridad, mostrando una ferocidad que recuerda a la película Relatos Salvajes. Los agresores, dos hermanos identificados como R.M. y C.M., fueron detenidos en el lugar tras intentar darse a la fuga.

Castelar hoy https://t.co/HaTPitN3Li — Diario La Ciudad (@LaCiudadDiario) February 24, 2026

Crónica de una jornada violenta

El conflicto se originó durante la tarde del martes, aparentemente debido a un roce menor entre los vehículos involucrados. Según la reconstrucción efectuada por fuentes policiales, la situación escaló rápidamente cuando el conductor de una camioneta descendió de su vehículo portando un rifle con la aparente intención de amedrentar a los otros sujetos.

Sin embargo, la respuesta fue inmediata y desproporcionada. Uno de los hermanos, quienes se desempeñarían como empleados de una empresa de motores eléctricos, utilizó una llave de auxilio (un fierro para aflojar tuercas) para golpear repetidamente a la víctima. El impacto fue tan severo que el hombre cayó desvanecido sobre el asfalto ante la mirada atónita de los vecinos.

"Sé hombre, bancate los trapos y esperá a que venga la Policía", le gritaron los testigos a uno de los agresores mientras intentaban retenerlo antes del arribo de las fuerzas de seguridad.

Estado judicial y antecedentes

La víctima fue asistida por una ambulancia del SAME Morón y trasladada de urgencia al Sanatorio de Ramos Mejía. El último parte médico indica que permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado. Por su parte, los hermanos atacantes quedaron a disposición de la Justicia.



El fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI N° 5 de Morón, indagará a los detenidos bajo la calificación legal de lesiones graves. No obstante, fuentes judiciales indicaron que la carátula podría agravarse a "tentativa de homicidio" dependiendo de la evolución clínica del herido en las próximas 24 horas.

Los agresores

Creciente violencia en las calles

Este episodio no es aislado. En la última semana, un hecho de similares características en Berazategui terminó en tragedia cuando un motociclista de 25 años mató a golpes a un automovilista de 51 tras un choque. Las estadísticas de siniestralidad vial en el Gran Buenos Aires comienzan a mostrar un componente alarmante de violencia interpersonal que excede el accidente de tránsito en sí mismo.