Mostaza sigue su expansión en el conurbano y abrió un nuevo local en Castelar

El paisaje gastronómico de la zona oeste continúa transformándose y, una vez más, el eje de la Avenida Santa Rosa es el escenario de una apertura de alto impacto. Mostaza, la cadena de comida rápida con mayor impronta federal de la Argentina, ha inaugurado oficialmente su nueva sucursal en Castelar, consolidando un crecimiento que parece no tener techo en el Gran Buenos Aires.





Con esta nueva apuesta, la compañía alcanza un hito significativo: el GBA ya supera los 75 puntos de venta, contribuyendo a un total de 215 locales distribuidos a lo largo y ancho del país. Esta cifra no es solo un número más en la planilla; convierte a Mostaza en la única cadena del sector con presencia efectiva en todas las provincias del territorio nacional.





El flamante local se erige en Santa Rosa 1649, entre las calles Coronel Machado y Coronel Rauch. Se trata de un punto estratégico que conecta a los vecinos de Ituzaingó y Castelar en un entorno que, en los últimos años, se ha profesionalizado y diversificado notablemente.

El nuevo espacio cuenta con una capacidad para 125 personas y está diseñado bajo los estándares más modernos de la marca. Entre los servicios destacados, se encuentra el Auto Mostaza disponible las 24 horas, una solución clave para el flujo vehicular de la zona, además de tótems de Digital Order para agilizar la compra y la integración total con su App exclusiva para modalidades de delivery y take away.





Más allá de la oferta de hamburguesas, la llegada de Mostaza a Castelar tiene un impacto directo en la economía de nuestra comunidad. Con esta apertura, se han incorporado alrededor de 40 nuevos colaboradores, en su mayoría jóvenes que encuentran aquí su primera experiencia laboral formal.





Daniel Rossano, Gerente General de Mostaza, subrayó la importancia de este paso: "la llegada a Castelar representa un nuevo paso en nuestra estrategia de crecimiento y cercanía con los consumidores. Refuerza la confianza que el público deposita en la marca y el vínculo que seguimos construyendo día a día. Con 215 locales, seguimos consolidando la expansión de la marca a nivel nacional, marcando un hito para la industria".





El éxito de la cadena se basa en su modelo de gestión Mostaza All In One, una propuesta de negocios versátil que le permite adaptarse a diferentes formatos, desde locales de calle hasta grandes espacios en centros comerciales. Con más de 10.000 empleados en toda su red, la empresa de capitales argentinos sigue demostrando que su propuesta de valor y calidad resuena con fuerza en el paladar de los consumidores locales.





Para los vecinos del Oeste, la apertura en Santa Rosa no es solo una opción más de fast food, sino la confirmación de que nuestra zona sigue siendo el termómetro principal del consumo y las tendencias gastronómicas en el Gran Buenos Aires.