Buscan empleados en Ituzaingó: la lista de vacantes disponibles
Bruno Krasnopolsky
La convocatoria fue lanzada por empresas locales. Las vacantes incluyen puestos administrativos, de salud y oficios técnicos.
La Municipalidad de Ituzaingó anunció una nueva búsqueda de personal a través de su Servicio de Intermediación Laboral, la herramienta distrital destinada a conectar empresas locales con vecinos que necesitan empleo.
Las vacantes disponibles esta semana abarcan rubros variados como gastronomía, industria, servicios financieros y salud, ofreciendo opciones tanto para oficios técnicos como para perfiles profesionales y administrativos.
Operador de Contact Center
Para empresa de servicios financieros.
Los requisitos de este puesto son:
· Experiencia en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Atención al cliente
Para empresa de servicios financieros.
Los requisitos de este puesto son:
· Experiencia en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Recepcionsta
Para servicios de hotelería.
Los requisitos de este puesto son:
· Género: masculino.
· Estudios terciarios o universitarios en Turismo u Hotelería competos o por recibirse.
· Idioma: inglés y portugués.
· Experiencia en puesto similar (excluyente).
· Residir en Ituzaingó (excluyente).
Administrativo/a y Atención al público
Para empresa de servicios.
Los requisitos de este puesto son:
· Edad: hasta 30 años.
· Estudiante de Lic. en Trabajo Social, Psicología, Relaciones del Trabajo o similar.
· Manejo de Excel.
· Experiencia en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Chofer de camión con caja sin acoplado
Para industria textil.
Los requisitos de este puesto son:
· Género: masculino.
· Secundario completo.
· Registro profesional para camión sin acoplado vigente.
· Experiencia comprobable en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Personal de mantenimiento
Para servicios de salud.
Los requisitos de este puesto son:
· Género: masculino.
· Secundario completo.
· Conocimientos en albañilería, refrigeración, electricidad, plomería, pintura y oficios generales.
· Experiencia comprobable en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Consultor/a contable
Para empresa de software ERP.
Los requisitos de este puesto son:
· Contador/a Público graduado/a o avanzado/a.
· Conocimientos de normativa argentina: IVA, IIBB, SUSS, SICORE, Ganancias, etc.
· Manejo de Excel, Google Sheets y Paquete Office.
· Experiencia mínima de 2 años en puesto similar, en áreas contables/impositivas o consultoría ERP.
· Comunicación, trabajo en equipo y orientación al cliente.
· Residir en Ituzaingó.
Ayudante de cocina
Para restaurante.
Los requisitos de este puesto son:
· Experiencia en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Camarero/a
Para restaurante.
Los requisitos de este puesto son:
· Experiencia en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Bachero/a
Para restaurante.
Los requisitos de este puesto son:
· Experiencia en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Soldador MIG
Para fábrica de ruedas industriales.
Los requisitos de este puesto son:
· Género: masculino.
· Experiencia en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Ayudante instalador eléctrico de Seguridad electrónica
Para servicios.
Los requisitos de este puesto son:
· Género: masculino.
· Secundario completo.
· Experiencia en puesto similar.
· Disponibilidad horaria.
· Residir en Ituzaingó.
Quienes cumplan con los requisitos y deseen postularse pueden enviar su currículum vitae por correo electrónico a oeintermediacionlaboral2@gmail.com o acercarlo personalmente a la oficina ubicada en Fragio 183, de lunes a viernes entre las 8 y las 15.
Para realizar consultas adicionales o despejar dudas sobre los perfiles, el municipio también habilitó la línea telefónica 2120-1973, que atiende en el mismo horario administrativo.