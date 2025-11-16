Buscan empleados en Ituzaingó: la lista de vacantes disponibles

La Municipalidad de Ituzaingó anunció una nueva búsqueda de personal a través de su Servicio de Intermediación Laboral, la herramienta distrital destinada a conectar empresas locales con vecinos que necesitan empleo.



Las vacantes disponibles esta semana abarcan rubros variados como gastronomía, industria, servicios financieros y salud, ofreciendo opciones tanto para oficios técnicos como para perfiles profesionales y administrativos.



Operador de Contact Center

Para empresa de servicios financieros.

Los requisitos de este puesto son:

· Experiencia en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Atención al cliente

Para empresa de servicios financieros.

Los requisitos de este puesto son:

· Experiencia en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Recepcionsta

Para servicios de hotelería.

Los requisitos de este puesto son:

· Género: masculino.

· Estudios terciarios o universitarios en Turismo u Hotelería competos o por recibirse.

· Idioma: inglés y portugués.

· Experiencia en puesto similar (excluyente).

· Residir en Ituzaingó (excluyente).



Administrativo/a y Atención al público

Para empresa de servicios.

Los requisitos de este puesto son:

· Edad: hasta 30 años.

· Estudiante de Lic. en Trabajo Social, Psicología, Relaciones del Trabajo o similar.

· Manejo de Excel.

· Experiencia en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Chofer de camión con caja sin acoplado

Para industria textil.

Los requisitos de este puesto son:

· Género: masculino.

· Secundario completo.

· Registro profesional para camión sin acoplado vigente.

· Experiencia comprobable en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Personal de mantenimiento

Para servicios de salud.

Los requisitos de este puesto son:

· Género: masculino.

· Secundario completo.

· Conocimientos en albañilería, refrigeración, electricidad, plomería, pintura y oficios generales.

· Experiencia comprobable en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Consultor/a contable

Para empresa de software ERP.

Los requisitos de este puesto son:

· Contador/a Público graduado/a o avanzado/a.

· Conocimientos de normativa argentina: IVA, IIBB, SUSS, SICORE, Ganancias, etc.

· Manejo de Excel, Google Sheets y Paquete Office.

· Experiencia mínima de 2 años en puesto similar, en áreas contables/impositivas o consultoría ERP.

· Comunicación, trabajo en equipo y orientación al cliente.

· Residir en Ituzaingó.



Ayudante de cocina

Para restaurante.

Los requisitos de este puesto son:

· Experiencia en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Camarero/a

Para restaurante.

Los requisitos de este puesto son:

· Experiencia en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Bachero/a

Para restaurante.

Los requisitos de este puesto son:

· Experiencia en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Soldador MIG

Para fábrica de ruedas industriales.

Los requisitos de este puesto son:

· Género: masculino.

· Experiencia en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Ayudante instalador eléctrico de Seguridad electrónica

Para servicios.

Los requisitos de este puesto son:

· Género: masculino.

· Secundario completo.

· Experiencia en puesto similar.

· Disponibilidad horaria.

· Residir en Ituzaingó.



Quienes cumplan con los requisitos y deseen postularse pueden enviar su currículum vitae por correo electrónico a oeintermediacionlaboral2@gmail.com o acercarlo personalmente a la oficina ubicada en Fragio 183, de lunes a viernes entre las 8 y las 15.



Para realizar consultas adicionales o despejar dudas sobre los perfiles, el municipio también habilitó la línea telefónica 2120-1973, que atiende en el mismo horario administrativo.