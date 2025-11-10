Calles Solidarias: La organización moronense continúa recibiendo donaciones para sus recorridas nocturnas

En el marco de un contexto socioeconómico que sigue golpeando a los sectores más vulnerables, la asociación moronense Calles Solidarias continúa asistiendo a las personas en situación de calle del distrito, pero se enfrenta a una escasez de recursos que dificulta el seguir ayudando a quienes más lo necesitan.





La organización, que cuenta ya con más de diez años de trayectoria en el oeste, está en búsqueda de donaciones de elementos descartables para seguir armando las viandas de comida que entregan por las noches en la Plaza La Roche de Morón.





Desde sus inicios hasta la actualidad, Calles Solidarias se dedicó a realizar almuerzos, meriendas y cenas para cientos de personas en situación de vulnerabilidad. Además, gestionó la recepción de donaciones de ropa para las distintas estaciones del año y organizó festivales para los más chicos y chicas.





En esta ocasión, el grupo solidario está juntando tenedores, cucharas, bandejas número 102, vasos térmicos y comunes y bolsas de arranque para gestionar los platos de comida que le brindan a las personas en situación de vulnerabilidad que se nuclean en La Roche.





Las donaciones pueden acercarse a cualquiera de los puntos de recepción de Calles Solidarias, ubicados en distintas partes de Morón, Haedo, Villa Luzuriaga y Castelar.





Morón : Puesto de diarios “Miguel” (Salta y Sarmiento) lunes a sábados de 8 a 20. - Barbería "Estilo Viejo" (Boatti 229).

: Puesto de diarios “Miguel” (Salta y Sarmiento) lunes a sábados de 8 a 20. - Barbería "Estilo Viejo" (Boatti 229). Haedo : Distribuidora “Meraki” (Suipacha 123) lunes a sábados de 9 a 16.

: Distribuidora “Meraki” (Suipacha 123) lunes a sábados de 9 a 16. Castelar : Pastelería “Grado Brix” (Arias 2803) martes a sábados de 10 a 16 y de 17 a 20.

: Pastelería “Grado Brix” (Arias 2803) martes a sábados de 10 a 16 y de 17 a 20. Villa Luzuriaga: Parque Tenis Club (América 4434) lunes a viernes de 9 a 21 y sábados de 9 a 18.





Asimismo, según destacaron desde Calles Solidarias, quienes no puedan acercar sus donaciones, pueden colaborar con su aporte económico al alias: EQUIPOCALLES.PREX