Casa Tea convoca a una tarde de conciencia y comunidad en la Plaza San Martín

En Ituzaingó, el compromiso social y el encuentro comunitario tienen una cita marcada en el calendario para este 2 de abril. En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, el espacio local Casa Tea ha lanzado una propuesta que busca teñir de azul el corazón de Ituzaingó Sur, transformando la emblemática Plaza San Martín en un epicentro de visibilización y aprendizaje.





La iniciativa, anunciada hace apenas unas horas, invita a los vecinos y vecinas a dejar de lado la rutina por un momento y sumarse a una jornada donde la empatía es el ingrediente principal. A partir de las 15:30 horas, el punto de encuentro será el césped de la plaza, un lugar que históricamente ha servido como refugio para la cultura y el esparcimiento local, pero que esta vez se vestirá con un propósito superador.





Bajo el lema de construir una sociedad más inclusiva, la convocatoria de Casa Tea es clara y directa: "Traé tu mate, algo rico para compartir y muchas ganas de acompañar". No se trata de un evento formal o rígido, sino de una construcción colectiva. La idea es que las familias del distrito puedan acercarse con sus reposeras y canastas para charlar, derribar mitos sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y estrechar lazos entre pares.

El azul, color que simboliza el autismo a nivel mundial por su capacidad de representar tanto la calma de un mar tranquilo como la tempestad de una tormenta, será el protagonista del encuentro. Desde la organización remarcan que el objetivo principal es visibilizar. Entender que la inclusión no es solo una palabra bonita en un posteo de redes sociales, sino una práctica diaria que comienza por conocer la realidad del otro.





Es fundamental recordar que la actividad está sujeta a las condiciones climáticas. Como es habitual en estos encuentros al aire libre, se suspende por lluvia, por lo que todos estaremos mirando de reojo el pronóstico, esperando que el sol acompañe esta movida tan necesaria para el Oeste.





Ituzaingó se ha caracterizado siempre por su espíritu de pueblo grande, donde el vecino todavía se reconoce en la vereda. Eventos como el de este 2 de abril refuerzan esa identidad. La invitación está hecha: si estás por el barrio, si solés merendar en los cafecitos de la zona o si simplemente querés aprender un poco más sobre cómo construir un entorno más amable para las personas con autismo, la Plaza San Martín te espera.





Prepará el termo, elegí algo rico en tu panadería de confianza y sumate a las 15:30. Porque, como bien dicen desde Casa Tea, juntos construimos una sociedad más inclusiva.