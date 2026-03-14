Casa TEA ofrece talleres gratuitos para niños: arte, música y contención en Ituzaingó

En el corazón de nuestro municipio, la inclusión no es solo una palabra, sino una práctica cotidiana que se traduce en oportunidades reales. Casa TEA, el espacio de referencia en Ituzaingó para el acompañamiento de niños con Trastorno del Espectro Autista y sus familias, ha lanzado una renovada cartelera de talleres gratuitos abiertos a toda la comunidad.





Bajo la premisa de que el arte y la expresión son herramientas vitales para el desarrollo personal, estas propuestas buscan que cada niño y joven encuentre un espacio donde expresarse, aprender y, sobre todo, descubrir su enorme potencial. No se trata solo de aprender una técnica, sino de habitar un lugar de pertenencia y alegría.





La oferta de talleres para este ciclo es variada y contempla diferentes intereses y necesidades. Entre las propuestas más destacadas se encuentra el Taller de Cerámica, que se dicta los lunes de 16:30 a 18:00 hs en las instalaciones del IAP (Cerrito 2301, esquina Rivera). El contacto con el barro y la creación manual permiten un trabajo sensorial único, ideal para la motricidad y la calma.

Por otro lado, la sede central de Casa TEA (Belén 1386) se convierte en el epicentro de la actividad durante el resto de la semana: Habilidades Socioemocionales (los martes de 14:00 a 16:00 hs; Teatro (los miércoles de 14:00 a 15:30 hs); y Arteterapia (los miércoles de 16:00 a 17:00 hs).





Los viernes, el sonido se apodera de la casa con los talleres de Musicoterapia. Estos encuentros están divididos por franjas etarias para garantizar un abordaje adecuado a cada etapa del desarrollo: los jóvenes tienen su cita a las 16:15 hs, mientras que el grupo de niños se reúne a las 16:45 hs.





La musicoterapia es una de las disciplinas más valoradas, ya que fomenta la comunicación no verbal y la sincronía social a través del ritmo y la melodía.





Es importante destacar que todos estos talleres son totalmente gratuitos. Esta decisión política y social del municipio busca derribar barreras económicas y garantizar que el acceso a la cultura y la salud emocional sea un derecho para todos los vecinos de Ituzaingó.





Para las familias que buscan un entorno seguro, profesional y sumamente cálido, Casa TEA se erige como ese faro necesario. En un mundo que a veces va demasiado rápido, estos talleres proponen un tiempo distinto: el tiempo del disfrute, del respeto por los procesos individuales y del crecimiento compartido.