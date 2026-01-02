Caso Pablo Grillo: Confirmaron el procesamiento del cabo Héctor Guerrero

Esta semana, la Cámara Federal Porteña confirmó el procesamiento del cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Guerrero, por haberle disparado al fotógrafo Pablo Grillo con una granada de gas lacrimógeno durante la Marcha por los Jubilados el pasado 12 de marzo del 2025.





Tras la agresión, Grillo permaneció en un delicado estado de salud durante meses, con varias recaídas durante el año pasado debido a las secuelas por el impacto que recibió en la cabeza. Actualmente, se encuentra en rehabilitación en el Hospital M. Rocca.





Mientras tanto, el caso avanza y la familia del fotógrafo continúa pidiendo justicia. En ese sentido, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah rechazaron los argumentos en defensa del gendarme Guerrero y avalaron la calificación legal provisoria: lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función, en concurso real con abuso de armas, reiterado en cinco oportunidades.





Para la justicia, se logró confirmar que Guerrero disparó seis veces su arma con municiones de granadas de gas lacrimógeno y que uno de esos lanzamientos “impactó en el cráneo de Pablo Grillo, ocasionándole lesiones graves y gravísimas que pusieron en riesgo su vida”.





La decisión de la Cámara se basó en la amplia evidencia del momento del hecho, que fue reunida a partir de los registros de distintos videos periodísticos, filmaciones de drones, registros oficiales y peritajes médicos y balísticos.





En dichos registros, para los camaristas se ve claramente que el disparo efectuado contra Pablo Grillo fue realizado "de forma prácticamente horizontal, en dirección hacia los cuerpos de los manifestantes”, una modalidad de tiro que está terminantemente prohibida dentro de la Fuerza.





Por su parte, respecto al presente del cabo Guerrero, el padre del fotógrafo, Fabián Grillo, declaró en distintas entrevistas radiales: "Tenemos entendido que Guerrero no está cumpliendo funciones en estos momentos. Como no hay un apartamiento formal de la Fuerza y un sumario formal, lo corrieron por un tiempo".





Además, Fabián Grillo insistió en que la decisión de la justicia "no podía ser de otra forma, porque las imágenes son absolutamente claras”.





Actualmente, el gendarme procesado está a la espera de la decisión final de la jueza federal de primera instancia María Servini, quien deberá dictaminar si da por finalizada la investigación y la envía a juicio oral.