Castelar: allanaron a una alumna de 15 años por amenazas de bomba al Sofía Barat y al Sagrado Corazón

Una estudiante de 15 años quedó imputada tras un allanamiento realizado en las últimas horas en Castelar, acusada de ser la autora de las amenazas de bomba que afectaron a dos instituciones educativas de la zona. El procedimiento permitió identificar a la menor y recuperar el teléfono desde donde se habrían realizado las intimidaciones contra su propio colegio y una escuela vecina.



La investigación comenzó el pasado 28 de noviembre, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presunta existencia de un artefacto explosivo en el Instituto Sofía Barat, ubicado en Sarmiento y Arrecifes. En aquella oportunidad, se activó el protocolo de seguridad con la Brigada de Explosivos, arrojando resultado negativo.



A partir de ese hecho, la UFI N° 8 de Morón ordenó el rastreo de la línea telefónica. Las tareas de campo de los detectives permitieron geolocalizar el origen de la llamada en el domicilio de la calle Arredondo donde reside la joven, quien es alumna regular del mismo colegio al que amenazó.



El procedimiento se llevó a cabo el 29 de diciembre. Allí, los efectivos policiales incautaron un iPhone 11 color negro, propiedad de la menor, el cual habría sido el dispositivo desde donde partieron los llamados intimidatorios.



Durante el allanamiento de ayer, la policía realizó una "llamada de prueba" al número investigado, confirmando que el celular sonaba en poder de la adolescente en ese mismo instante.



Además, el cruce de datos permitió establecer que la misma línea fue utilizada para realizar otra amenaza de bomba, esta vez contra el Colegio Sagrado Corazón, situado también sobre la calle Sarmiento al 2000, a pocas cuadras del primer objetivo.



Tras el operativo, la causa fue girada a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1. Según informaron fuentes judiciales, la joven fue notificada de la formación de la causa por el delito de "Intimidación Pública".



Al tratarse de una menor de 15 años, la justicia dispuso la entrega de la adolescente a sus progenitores, quienes quedaron a cargo de la guarda de su hija mientras avanza el proceso.