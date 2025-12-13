Castelar celebra sus 54 años de la mano de la West Food Fest
La ciudad de Castelar festeja un nuevo aniversario con una increíble propuesta gastronómica y cultural, durante este fin de semana, en la Plaza Cumelén (Los Incas 2500).
Los festejos ya comenzaron este viernes 12 de diciembre, pero continuarán a lo largo del sábado 13 y el domingo 14 de la mano de la West Food Fest. Esta feria que combina gastronomía con cultura y actividades para toda la familia será el epicentro de las actividades enmarcadas en el 54° aniversario de la ciudad de Castelar.
Las propuestas culturales más resonantes se concentrarán durante este sábado y domingo, en donde se podrá disfrutar de DJ's y música en vivo, shows para las infancias y hasta se podrá participar de clases abiertas de salsa. Es importante señalar también que ambas jornadas contarán con la presencia de food trucks, beer trucks, juegos para niños y feria de emprendedores.
Grilla del sábado 13 de diciembre (de 12:00 a 23:00hs)
- 12:00hs - DJ Chiri.
- 17:00hs - FPS.
- 18:00hs - Mica Cantero.
- 19:00hs - GERO.
- 19:30hs - Sofi Cano.
- 20:30hs - Brooks.
- 21:30hs - Luan Zezza.
- 22:30hs - Bestia Bebé.
Grilla del domingo 14 de diciembre (de 12:00 a 22:00hs)
- 12:00hs - DJ Luis Alberto Espíndola.
- 16:00hs - La Granja de Zenón (show infantil).
- 17:00hs - Clase abierta de salsa con Mari y Pablo.
- 18:00hs - Las Guerreras K-POP.
- 19:00hs - Mode On.
- 20:00hs - Leo García.
- 21:00hs - Cami DJ.
La conducción del evento estará a cargo de Tincho Toso, quien acompañará el desarrollo de cada jornada desde el escenario principal. De esta manera, Castelar vivirá la celebración de su 54° aniversario con una propuesta abierta y gratuita, pensada para toda la comunidad, combinando identidad local, música y gastronomía.