13 de dic. de 2025
Morón

Castelar celebra sus 54 años de la mano de la West Food Fest

Enzo Ariel Resino

2 min de lectura

La ciudad de Castelar festeja un nuevo aniversario con una increíble propuesta gastronómica y cultural, durante este fin de semana, en la Plaza Cumelén (Los Incas 2500).

Castelar celebra sus 54 años de la mano de la West Food Fest
Los festejos ya comenzaron este viernes 12 de diciembre, pero continuarán a lo largo del sábado 13 y el domingo 14 de la mano de la West Food Fest. Esta feria que combina gastronomía con cultura y actividades para toda la familia será el epicentro de las actividades enmarcadas en el 54° aniversario de la ciudad de Castelar.

Las propuestas culturales más resonantes se concentrarán durante este sábado y domingo, en donde se podrá disfrutar de DJ's y música en vivo, shows para las infancias y hasta se podrá participar de clases abiertas de salsa. Es importante señalar también que ambas jornadas contarán con la presencia de food trucks, beer trucks, juegos para niños y feria de emprendedores.



Grilla del sábado 13 de diciembre (de 12:00 a 23:00hs)

  • 12:00hs - DJ Chiri.
  • 17:00hs - FPS.
  • 18:00hs - Mica Cantero.
  • 19:00hs - GERO.
  • 19:30hs - Sofi Cano.
  • 20:30hs - Brooks.
  • 21:30hs - Luan Zezza.
  • 22:30hs - Bestia Bebé.

Grilla del domingo 14 de diciembre (de 12:00 a 22:00hs)

  • 12:00hs - DJ Luis Alberto Espíndola.
  • 16:00hs - La Granja de Zenón (show infantil).
  • 17:00hs - Clase abierta de salsa con Mari y Pablo.
  • 18:00hs - Las Guerreras K-POP.
  • 19:00hs - Mode On.
  • 20:00hs - Leo García.
  • 21:00hs - Cami DJ.



La conducción del evento estará a cargo de Tincho Toso, quien acompañará el desarrollo de cada jornada desde el escenario principal. De esta manera, Castelar vivirá la celebración de su 54° aniversario con una propuesta abierta y gratuita, pensada para toda la comunidad, combinando identidad local, música y gastronomía.

