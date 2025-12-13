Castelar celebra sus 54 años de la mano de la West Food Fest

Los festejos ya comenzaron este viernes 12 de diciembre, pero continuarán a lo largo del sábado 13 y el domingo 14 de la mano de la West Food Fest. Esta feria que combina gastronomía con cultura y actividades para toda la familia será el epicentro de las actividades enmarcadas en el 54° aniversario de la ciudad de Castelar.



Las propuestas culturales más resonantes se concentrarán durante este sábado y domingo, en donde se podrá disfrutar de DJ's y música en vivo, shows para las infancias y hasta se podrá participar de clases abiertas de salsa. Es importante señalar también que ambas jornadas contarán con la presencia de food trucks, beer trucks, juegos para niños y feria de emprendedores.





Grilla del sábado 13 de diciembre (de 12:00 a 23:00hs)





12:00hs - DJ Chiri.

17:00hs - FPS.

18:00hs - Mica Cantero.

19:00hs - GERO.

19:30hs - Sofi Cano.

20:30hs - Brooks.

21:30hs - Luan Zezza.

22:30hs - Bestia Bebé.

Grilla del domingo 14 de diciembre (de 12:00 a 22:00hs)





12:00hs - DJ Luis Alberto Espíndola.

16:00hs - La Granja de Zenón (show infantil).

17:00hs - Clase abierta de salsa con Mari y Pablo.

18:00hs - Las Guerreras K-POP.

19:00hs - Mode On.

20:00hs - Leo García.

21:00hs - Cami DJ.





La conducción del evento estará a cargo de Tincho Toso, quien acompañará el desarrollo de cada jornada desde el escenario principal. De esta manera, Castelar vivirá la celebración de su 54° aniversario con una propuesta abierta y gratuita, pensada para toda la comunidad, combinando identidad local, música y gastronomía.